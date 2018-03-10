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    Васильков (Киевская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Глава набсовета "Киевгорстроя" попал в "разборки" со стрельбой - полиция
    09:48 26.04.2017
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    В полиции уточнили, что на дороге из Киева в Васильков произошел конфликт между двумя участниками дорожного движения. Водители преследовали друг друга и блокировали движение автомобилей.
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    Водителю, сбившему насмерть двух детей под Киевом, дали 10 лет тюрьмы
    02:54 09.12.2016
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    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, "суд поддержал позицию прокуратуры и приговорил виновника к максимальной степени наказания" - 10 лет лишения свободы.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Школа в Василькове рухнула из-за кирпичного фундамента – Горган
    16:51 24.11.2016
    140Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Горган заявил в эфире "ГС", что стена в васильковской школе обрушилась из-за пришедшего в негодность кирпичного фундамента.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Васильков, историческое падение стены. Что говорят в соцсетях
    14:15 12.10.2016
    1128Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Трагическая история со школой в Василькове, где прямо во время уроков обвалились перекрытия нескольких этажей, не на шутку растревожила украинский сегмент соцсетей. Какие подробности и гипотезы появились в сетях и что пишут об этом украинцы?
    Обрушение в школе в Василькове
    Из-за дождя? Обрушение стены в школе Василькова: подробности и версии
    12:58 12.10.2016
    404Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Во вторник в Василькове произошел беспрецедентный случай: во время уроков в школе обвалился коридор на трех этажах. К счастью, лишь один школьник получил легкий ушиб. Чиновники путаются в версиях, а родители жалуются, что школу плохо проверяли перед 1 сентября.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    В Василькове закончили разбор завалов на месте рухнувшей школы
    07:45 12.10.2016
    550Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан сообщила, что к вечеру практически все конструкции были собраны и вывезены, а к утру будет полностью закончена работа.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Создан оперативный штаб по установлению причин обвала школы в Василькове
    03:39 12.10.2016
    260Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Как заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, оперативный штаб должен скоординировать все спасательные работы, восстановление школы, проведение экспертизы и установление причин.
    Обрушение в школе в Василькове
    Фотоитоги 11 октября: обрушение школы под Киевом, допрос Яценюка, пожар в Берлине 
    18:55 11.10.2016
    357Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Утром во вторник в Василькове в здании школы обрушилась капитальная стена. Из школы эвакуировали всех учеников и сотрудников. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что выяснять, кто виноват в обрушении стены в школе, будет специальная комиссия.
    Начали трястись двери и стены. Комментарий школьницы из Василькова. Видео
    "Начали трястись двери и стены". Комментарий школьницы из Василькова 
    18:05 11.10.2016
    573Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Ученица школы №6 в Василькове под Киевом Анжелика Гречка рассказала о том, как происходил процесс эвакуации детей после обвала стены. Смотрите комментарий школьницы на видео.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    ЧП в школе Василькова. ГСЧС не исключает новых обвалов — Рубан
    17:52 11.10.2016
    276Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что на месте обвала стены в васильковской школе работает не менее 70 спасателей и спецкомиссия.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Последствия обрушения школы под Киевом: высокие чины и техника на месте ЧП 
    16:25 11.10.2016
    401Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    По словам главв ГосЧС Украины Николач Чечеткина, причины обвала стены в школе будут известны только после результатов экспертизы Государственной строительно-архитектурной инспекции.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    На месте обвала школы в Василькове работают 70 спасателей и комиссия – Рубан
    15:52 11.10.2016
    259Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире "ГС" рассказала, как проходят восстановительные работы после обвала школьной стены в Василькове.
    Последствия обрушения школы в Василькове
    Причину обвала школы в Василькове объявят после разбора обломков - ГСЧС
    15:36 11.10.2016
    85Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан сообщила в эфире "ГС", что сотрудники ведомства занимаются устранением последствий обвала. К работам привлечены 70 человек.
    Обрушение стены школы в Василькове под Киевом
    Зубко: школа в Василькове могла обвалиться из-за дождевой канализации
    14:12 11.10.2016
    144Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Как заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, проверке подлежат школы, которые были построены до 80-го года, а также состояние тех фундаментов и коммуникаций, которые есть рядом со школами.
    Обрушение стены школы в Василькове под Киевом
    Первые кадры с места обрушения школы в Василькове 
    11:45 11.10.2016
    824Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Обвал стены произошел в школе в городе Васильков в Киевской области, сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Он отметил, что выезжает на место происшествия. Никаких других подробностей Зубко не сообщил.
    Обрушение школы в Василькове вблизи Киева. Видео
    Обрушение школы в Василькове вблизи Киева: кадры с места ЧП 
    11:41 11.10.2016
    1860Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    В Василькове под Киевом произошел обвал стены школы, никто не пострадал, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. Он добавил, что на место происшествия уже направились представители правительства.
    Обрушение стены школы в Василькове под Киевом
    Под Киевом рухнули три этажа школы, идет эвакуация школьников
    11:32 11.10.2016
    2052Крах инфраструктуры. Обрушение школы в Василькове
    Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что информации о пострадавших нет. В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что в результате обвала стены пострадавших нет.
    Тренировочные полеты украинских военных самолетов над Васильковом
    Тренировочные полеты украинской военной авиации над Васильковом 
    23:14 03.08.2016
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    Над Васильковом Киевской области прошли тренировочные полеты украинской военной авиации. В частности, в полетах участвовали истребители МиГ-29 и учебно-боевой самолет Л-39 "Альбатрос".
    Игроки ФК Манчестер Сити. Архивное фото
    "Манчестер Сити" отправился в Киев без ряда ведущих игроков
    10:46 23.02.2016
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    По причине травм в Киев не отправились Кевин де Брайне, Самир Насри, Вилфрид Бони и Фабиан Делф. При этом с командой в украинскую столицы полетели 18-летний Ману Гарсия и 19-летний Брэндон Баркер.
    Поисковые работы на месте крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Крупнейшие катастрофы и природные катаклизмы 2015 года 
    18:53 07.01.2016
    1051Природные катаклизмы по всему миру.
    В течение минувшего года случилось мощнейшее землетрясение в Непале, сгорела нефтебаза под Киевом, упал в результате теракта российский лайне в Египте.
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