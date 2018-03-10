Трагическая история со школой в Василькове, где прямо во время уроков обвалились перекрытия нескольких этажей, не на шутку растревожила украинский сегмент соцсетей. Какие подробности и гипотезы появились в сетях и что пишут об этом украинцы?
Во вторник в Василькове произошел беспрецедентный случай: во время уроков в школе обвалился коридор на трех этажах. К счастью, лишь один школьник получил легкий ушиб. Чиновники путаются в версиях, а родители жалуются, что школу плохо проверяли перед 1 сентября.
Утром во вторник в Василькове в здании школы обрушилась капитальная стена. Из школы эвакуировали всех учеников и сотрудников. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что выяснять, кто виноват в обрушении стены в школе, будет специальная комиссия.
Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что на месте обвала стены в васильковской школе работает не менее 70 спасателей и спецкомиссия.
Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан в эфире "ГС" рассказала, как проходят восстановительные работы после обвала школьной стены в Василькове.
Начальник сектора взаимодействия со СМИ главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан сообщила в эфире "ГС", что сотрудники ведомства занимаются устранением последствий обвала. К работам привлечены 70 человек.
Как заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, проверке подлежат школы, которые были построены до 80-го года, а также состояние тех фундаментов и коммуникаций, которые есть рядом со школами.
Обвал стены произошел в школе в городе Васильков в Киевской области, сообщил вице-премьер Украины Геннадий Зубко. Он отметил, что выезжает на место происшествия. Никаких других подробностей Зубко не сообщил.
Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что информации о пострадавших нет. В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что в результате обвала стены пострадавших нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".