Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что корпоративные права "БРСМ-Нафты" приобрели иностранные инвесторы, поэтому у ГПУ вряд ли выйдет удовлетворить свои претензии и взыскать неуплаченные налоги.
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире "ГС" заявил, что юридической перспективы обыски в "БРСМ-Нафте" не имеют, потому что компания состоит из десятков юрлиц, значит, будет затруднительно найти какие-то следы.
Причинами пожара стали отсутствие технологического регламента на процесс смешения топлива в резервуаре; участие в производственном процессе лиц, не имеющих профессиональной подготовки, заявил глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега.
Один из руководителей компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук заявил, что компания может предоставить все документы, удостоверяющие легальность всех осуществляемых ею процедур ввоза или покупки нефтепродуктов.
МВД сделало ряд резонансных заявлений касательно пожара на нефтебазе близ Василькова. По информации ведомства, база была построена без оформления разрешительных документов и не вводилась в эксплуатацию должным образом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".