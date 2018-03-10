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    БРСМ-Нафта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 38
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    Пожар на АЗС возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, 19 декабря 2017
    Появились подробности пожара у военного аэродрома под Киевом
    18:21 19.12.2017
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    По словам представителя "БРСМ-Нафта", на территорию бывшей нефтебазы зашли воры, которые начали разрезать остатки разбитых резервуаров, в результате чего вспыхнул пожар.
    Пожар на АЗС возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, 19 декабря 2017
    Под Киевом возле военного аэродрома горит заправка
    16:30 19.12.2017
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    Как сообщает пресс-служба военной авиации Украины, в настоящее время горит заправка "БРСМ-Нафта" возле военного аэродрома в Василькове недалеко от Киева.
    БРСМ-Нафта
    Обыски в "БРСМ". Юрист: речь идет об "отжиме" компании
    16:09 02.11.2016
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    Адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что корпоративные права "БРСМ-Нафты" приобрели иностранные инвесторы, поэтому у ГПУ вряд ли выйдет удовлетворить свои претензии и взыскать неуплаченные налоги.
    БРСМ-Нафта
    Эксперт о проблемах "БРСМ-Нафта" с силовиками
    15:20 02.11.2016
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    Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире "ГС" заявил, что юридической перспективы обыски в "БРСМ-Нафте" не имеют, потому что компания состоит из десятков юрлиц, значит, будет затруднительно найти какие-то следы.
    Тушение пожара на нефтебазе под Киевом
    Полиция почти год расследовала дело о пожаре на нефтебазе "БРСМ" под Киевом
    16:57 24.05.2016
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    Сообщается, что в главное следственное управление Национальной полиции направлено поручение об открытии материалов производства четырем по дозреваемым по делу и их защитникам.
    Пожар на нефтебазе под Киевом. Архивное фото
    Причиной пожара на нефтебазе "БРСМ- Нафта" стало нарушение правил безопасности
    15:29 26.11.2015
    4421Пожары и их последствия в Киеве и области
    Причинами пожара стали отсутствие технологического регламента на процесс смешения топлива в резервуаре; участие в производственном процессе лиц, не имеющих профессиональной подготовки, заявил глава Госслужбы по вопросам труда Роман Чернега.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Дело о пожаре на нефтебазе под Киевом передадут в суд - МВД
    14:13 14.08.2015
    38Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как сообщил замминистра МВД Алексей Руденко, до конца месяца материалы по уголовному дело о пожаре на нефтебазе "БРСМ-Нефть" в Киевской области будут переданы в суд.
    Изменения в Конституцию: депутатские страсти на заседании Рады
    Руслан Бортник: депутаты разыграли красивую пьесу в несколько актов
    11:02 17.07.2015
    666Судебная и конституционная реформы в Украине
    Итоги горячей для Украины недели подвел политолог Руслан Бортник: минский процесс на грани срыва, внутри страны власть не может одолеть "Правый сектор" и потому выжидает.
    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    На нефтебазе под Киевом завершена перекачка нефтепродуктов
    17:56 22.06.2015
    51Пожары и их последствия в Киеве и области
    В ГСЧС сообщили, что сейчас на территории базы БРСМ признаков горения не наблюдается, осуществляются наблюдение и контроль за пожарной обстановкой.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В "БРСМ-Нефть" заявили, что экс-замгенпрокурора не имеет к ней отношения
    11:42 16.06.2015
    162Пожары и их последствия в Киеве и области
    Один из руководителей компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук заявил, что компания может предоставить все документы, удостоверяющие легальность всех осуществляемых ею процедур ввоза или покупки нефтепродуктов.
    Работы по ликвидации последствий пожара на нефтебазе в Василькове
    Спасатели ликвидируют загрязнение при пожаре на нефтебазе в Василькове 
    10:43 15.06.2015
    885Пожары и их последствия в Киеве и области
    В Василькове спасатели используют специальный сорбент, чтобы ликвидировать загрязнение местности нефтью. На нефтебазе продолжает гореть один из резервуаров.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Представитель горящей под Киевом нефтебазы обвинил спасателей в бездействии
    02:50 14.06.2015
    445Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как заявил начальник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, на данном этапе активное тушение пожара на нефтебазе не имеет смысла.
    Вид сверху на пожар на нефтебазе в Киевской области
    Руководство сгоревшей нефтебазы подозревается в коррупции на $48 млн - Аваков
    14:43 12.06.2015
    151Пожары и их последствия в Киеве и области
    По информации Арсена Авакова, по данным следствия, причиненный государству ущерб (от действий "БРСМ-Нафты" - ред) составляет более 1 миллиарда гривен.
    Пожар на нефтехранилище в Киевской области
    Есть четыре уровня нанесенного пожаром на нефтебазе ущерба - Бортник
    13:46 12.06.2015
    319Пожары и их последствия в Киеве и области
    Государство допустило нарушение при эксплуатации нефтебазы под Киевом, и обязано компенсировать обществу ущерб от пожара который продолжается четвертый день, считает политолог Руслан Бортник.
    Тушение пожара на нефтебазе
    Пожар на нефтебазе в Киевской области - финальная стадия 
    13:25 12.06.2015
    820Пожары и их последствия в Киеве и области
    По последним данным, пожарно-спасательные подразделения контролируют 95% территории объекта, угрозы распространения огня нет, сообщили в ГСЧС.
    Село Киевской области близ места пожара на нефтебазе
    Ущерб от пожара на нефтебазе оценят после его полной ликвидации - Сергиенко
    13:08 12.06.2015
    235Пожары и их последствия в Киеве и области
    Пока пожар на базе под Киевом не потушен, оценить точный ущерб от выгорания нефтепродуктов, так как последствия катастрофы еще не наступили, считает эксперт Александр Сергиенко.
    Тушение пожара на нефтебазе под Киевом
    Предвыборный популизм не дал выявить нарушения на нефтебазе под Киевом
    06:34 12.06.2015
    371Пожары и их последствия в Киеве и области
    МВД сделало ряд резонансных заявлений касательно пожара на нефтебазе близ Василькова. По информации ведомства, база была построена без оформления разрешительных документов и не вводилась в эксплуатацию должным образом.
    Александр Турчинов и Арсен Аваков на пожаре под Киевом
    Турчинов: владельцы нефтебазы под Киевом могли сами совершить поджог
    04:12 12.06.2015
    306Пожары и их последствия в Киеве и области
    Комментирую ситуацию с пожаром на нефтебазе под Киевом секретарь СНБО отметил, что "вокруг этой нефтебазы и тех ресурсов, которые там хранятся, велось следствие".
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Пожар на нефтебазе под Киевом ночью тушить не будут - ГСЧС
    22:50 10.06.2015
    685Пожары и их последствия в Киеве и области
    Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 21.00 спасатели контролируют более 1/3 территории нефтебазы. Работы по подготовке к ликвидации пожара будут продолжаться всю ночь.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    Эксперт: компания "БРСМ-Нефть" - лидер рынка фальсификата
    19:40 10.06.2015
    247Пожары и их последствия в Киеве и области
    Президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов" Леонид Косянчук прогнозирует, что в связи с пожаром повышения цены на топливо не будет.
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