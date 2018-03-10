Из-за следственных действий в рамках уголовного производства по делу о пожаре на нефтебазе "БРСМ-Нафта" Минэкологии пока не может приступить к ликвидации экологических последствий ЧП, заявила замминистра экологии и природных ресурсов Светлана Коломиец.
Минэкологии взялось за утилизацию отработанных масел. Согласно новому постановлению Кабмина, заниматься этой деятельностью смогут предприятия, имеющие соответствующие мощности. Таких в Украине не больше семи.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".