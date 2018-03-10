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    Светлана Коломиец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Последствия пожара на нефтебазе под Киевом
    Замглавы Минэкологии о пожарах в Чернобыльской зоне, "БРСМ-Нафта" и янтаре
    11:37 19.08.2015
    288Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Из-за следственных действий в рамках уголовного производства по делу о пожаре на нефтебазе "БРСМ-Нафта" Минэкологии пока не может приступить к ликвидации экологических последствий ЧП, заявила замминистра экологии и природных ресурсов Светлана Коломиец.
    Подсолнечное масло
    В Минэкологии определили новые правила утилизации отработанных масел
    20:22 18.08.2015
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    Минэкологии взялось за утилизацию отработанных масел. Согласно новому постановлению Кабмина, заниматься этой деятельностью смогут предприятия, имеющие соответствующие мощности. Таких в Украине не больше семи.
    Сотрудники ГСЧС локализовали эпицентр огня на нефтебазе под Киевом
    Вредных для здоровья веществ на горящей нефтебазе нет - замминистра экологии
    11:09 10.06.2015
    973Пожары и их последствия в Киеве и области
    В свою очередь директор департамента экологии Киевской области Владимир Цимбал также опроверг информацию о превышении уровня вредных веществ в воздухе в Киеве.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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