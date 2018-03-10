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    Александр Мельничук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Пожар на нефтебазе под Киевом ликвидирован
    Даниленко пытался присвоить компанию - "БРСМ-Нефть"
    08:11 17.06.2015
    1693Пожары и их последствия в Киеве и области
    Мельничук также отметил, что компания уже обращалась с открытым письмом к президенту Украины, Генпрокуратуры, МВД и СБУ, однако в течение года не получила ответа.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    В "БРСМ-Нефть" заявили, что экс-замгенпрокурора не имеет к ней отношения
    11:42 16.06.2015
    162Пожары и их последствия в Киеве и области
    Один из руководителей компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук заявил, что компания может предоставить все документы, удостоверяющие легальность всех осуществляемых ею процедур ввоза или покупки нефтепродуктов.
    Пожар на нефтебазе под Киевом
    "БРСМ-нефть" опровергает обвинения ГСЧС
    20:07 13.06.2015
    321Пожары и их последствия в Киеве и области
    Согласно информации, компания "БРСМ" обвиняет пожарников в том, что они с самого начала действовали неэффективно, и поэтому так долго продолжается тушение пожара.
    Пожар на нефтехранилище в Киевской области
    Из двух горящих резервуаров произошел разлив нефтепродуктов - "БРСМ-Нефть"
    12:35 09.06.2015
    4414Пожары и их последствия в Киеве и области
    Мельничук добавил, что в качестве основной версии произошедшего инцидента рассматривается умышленный поджог, он исключает, что возгорание нефтепродуктов на нефтебазе произошло в результате террористического акта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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