Один из руководителей компании "БРСМ-Нефть" Александр Мельничук заявил, что компания может предоставить все документы, удостоверяющие легальность всех осуществляемых ею процедур ввоза или покупки нефтепродуктов.
Мельничук добавил, что в качестве основной версии произошедшего инцидента рассматривается умышленный поджог, он исключает, что возгорание нефтепродуктов на нефтебазе произошло в результате террористического акта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".