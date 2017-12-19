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    Киев

    Появились подробности пожара у военного аэродрома под Киевом

    (обновлено: )22910
    По словам представителя "БРСМ-Нафта", на территорию бывшей нефтебазы зашли воры, которые начали разрезать остатки разбитых резервуаров, в результате чего вспыхнул пожар.
    Пожар на АЗС возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, 19 декабря 2017
    facebook.com/MilitaryAviationInUA

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Возгорание на территории бывшей нефтебазы в Василькове под Киевом произошло в результате действий воров металла, сообщил Hromadske представитель сети "БРСМ-Нафта".

    По его словам, на территорию бывшей нефтебазы зашли воры, которые начали разрезать остатки разбитых резервуаров, в результате чего вспыхнул пожар.

    На место ЧП вызвали полицейских и сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Смотрите также фотоленту: Пенная атака по ликвидации пожара на нефтебазе под Киевом

    Ранее о пожаре возле военного аэродрома под Киевом сообщила пресс-служба военной авиации Украины.

    Напомним, масштабный пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в селе Крячки Васильковского района Киевской области возник 8 июня 2015 года и был окончательно потушен через восемь дней. Причинами пожара стали нарушение требований безопасности смешивания нефтепродуктов и ненадежность оборудования. В результате происшествия погибли пять человек.

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