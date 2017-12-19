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    Под Киевом возле военного аэродрома горит заправка

    (обновлено: )43440
    Как сообщает пресс-служба военной авиации Украины, в настоящее время горит заправка "БРСМ-Нафта" возле военного аэродрома в Василькове недалеко от Киева.
    Пожар на АЗС возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, 19 декабря 2017
    facebook.com/MilitaryAviationInUA

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заправка "БРСМ-Нафта" горит возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, сообщает пресс-служба военной авиации Украины.

    "Срочно! Пожар на БРСМ в Василькове у военного аэродрома", — говорится на странице в Facebook.

    MilitaryAviation.in.UA/Facebook, 19 декабря 2017

    Напомним, масштабный пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в селе Крячки Васильковского района Киевской области возник 8 июня 2015 года и был окончательно потушен через восемь дней. Причинами пожара стали нарушение требований безопасности смешивания нефтепродуктов и ненадежность оборудования. В результате происшествия погибли пять человек.

    Смотрите также фотоленту: Пенная атака по ликвидации пожара на нефтебазе под Киевом

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