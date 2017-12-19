Под Киевом возле военного аэродрома горит заправка

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Заправка "БРСМ-Нафта" горит возле военного аэродрома в Василькове под Киевом, сообщает пресс-служба военной авиации Украины.

"Срочно! Пожар на БРСМ в Василькове у военного аэродрома", — говорится на странице в Facebook.

MilitaryAviation.in.UA/Facebook, 19 декабря 2017

Напомним, масштабный пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" в селе Крячки Васильковского района Киевской области возник 8 июня 2015 года и был окончательно потушен через восемь дней. Причинами пожара стали нарушение требований безопасности смешивания нефтепродуктов и ненадежность оборудования. В результате происшествия погибли пять человек.

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