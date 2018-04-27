В Киевской области жители Василькова перекрыли центральную улицу

Фото 112. Украина

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В городе Васильков Киевской области утром в пятницу местные жители перекрыли улицу: люди пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, разворачиваются и идут назад.

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Главное требование протестующих: восстановить местную школу, которая обрушилась в октябре 2016 года, передает канал "112. Украина".

Фото 112. Украина В Василькове жители перекрыли центральную улицу, требуя восстановить разрушившуюся школу

На месте присутствуют работники полиции, которые разворачивают автомобили и общественный транспорт.

В Василькове 11 октября 2016 года произошел беспрецедентный случай: во время уроков в школе обвалился коридор на трех этажах. К счастью, лишь один школьник получил легкий ушиб. В результате расследования было установлено, что причиной обрушения стало разрушение кирпичного фундамента, на котором стоит школа.

Напомним, в понедельник, 23 апреля, жители города Вишневое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу. Через день они повторили акцию протеста.