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    Киев

    Под Киевом протестующие снова перекрыли одну из ключевых дорог

    (обновлено: )18010
    Местные жители протестуют против отказа Киевского областного совета вынести на рассмотрение вопрос достройки школы. Как рассказала одна из участниц протеста, здание не могут достроить уже десять лет.
    Под Киевом протестующие снова перекрыли одну из ключевых дорог
    ЦТС

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Автодорога, соединяющая Вишневое, Боярку и другие города с Киевом перекрыта в связи с акцией протеста, сообщает ЦТС.

    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Власть в свои руки. Под Киевом родители требуют достроить школу

    Как уточняется, около 100 человек непрерывно ходят по пешеходному переходу на улице Вячеслава Черновола. Дорога находится на территории города Вишневое и перекрыта недалеко от подъезда к Окружной дороге. Некоторые водители объезжают затор по полю.

    Местные жители протестуют против отказа Киевского областного совета вынести на рассмотрение вопрос достройки школы. Как рассказала одна из участниц протеста, здание не могут достроить уже десять лет.

    В 2017 году на объект выделили 30 млн гривен, из которых использовали только половину.

    Напомним, днем ранее жители Вишнёвого уже перекрывали одну из улиц с требованием построить для детей новую школу.

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