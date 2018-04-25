Под Киевом протестующие снова перекрыли одну из ключевых дорог

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Автодорога, соединяющая Вишневое, Боярку и другие города с Киевом перекрыта в связи с акцией протеста, сообщает ЦТС.

Как уточняется, около 100 человек непрерывно ходят по пешеходному переходу на улице Вячеслава Черновола. Дорога находится на территории города Вишневое и перекрыта недалеко от подъезда к Окружной дороге. Некоторые водители объезжают затор по полю.

Местные жители протестуют против отказа Киевского областного совета вынести на рассмотрение вопрос достройки школы. Как рассказала одна из участниц протеста, здание не могут достроить уже десять лет.

В 2017 году на объект выделили 30 млн гривен, из которых использовали только половину.

Напомним, днем ранее жители Вишнёвого уже перекрывали одну из улиц с требованием построить для детей новую школу.