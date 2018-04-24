Президент Армении высказался о причинах массовых акций протеста

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности привели к народным волнениям в Армении, заявил президент страны Армен Саркисян в обращении к гражданам.

"Мы не раз говорили, что в стране много проблем. Отсутствие веры в будущее, социальные трудности, чувство неудовлетворенности привели к народному движению. Эти факторы для граждан страны являются существенными. Это исторический момент для нашей родины, пора создать новую Армению", — приводит его слова Sputnik Армения.

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Президент Армении подчеркнул, что глубоко ценит мудрое решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

Саргсян накануне подал в отставку с поста главы армянского правительства на фоне продолжающихся десять дней акций протеста. Саркисян принял отставку кабинета.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.