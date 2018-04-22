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    Премьер Армении и лидер оппозиции разругались на переговорах

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (103)

    (обновлено: )32202
    В воскресенье анонсированные переговоры между Саргсяном и Пашиняном продлились несколько минут. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера – это шантаж. Пашиняну такой тон не понравился.
    Премьер-министр Серж Саргсян (слева) и лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян
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    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Премьер-министр Армении Серж Саргсян после короткого безрезультатного диалога покинул переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки, передает корреспондент РИА Новости.

    В начале встречи Саргсян заявил, что переговоры не должны идти в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться будет лишь его отставка.

    "Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложиться на вас, выбирайте", — сказал Саргсян.

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    В свою очередь Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава государства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть в стране "перешла к народу".

    "Фракция, набравшая 7-8%, не имеет право говорить от имени (народа). И у меня больше нет желания говорить с вами", — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы.

    Позже Пашинян заявил, что демонстрации продолжатся с новой силой, а также объявил о готовности вновь обсудить с ним вопрос отставки Саргсяна.

    "Наши акции мирного неповиновения продолжатся с новой силой и размахом. Я призываю не поддаваться на провокации. Сегодня в 19.00 (18.00 по Киеву) состоится наш очередной митинг ", — сказал Пашинян журналистам.

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    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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