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    Лидер оппозиции Армении анонсировал важную встречу с премьером

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (98)

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    Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что в воскресенье пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Тема встречи - передача власти без потрясений.
    Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян
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    КИЕВ, 21 апр – РИА Новости Украина. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что в воскресенье утром пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном, на которых они обсудят условия передачи власти.

    "Моя встреча состоится завтра в 10.00 (08.00 по Киеву) в гостинице Marriott. Переговоры пройдут вокруг отставки Саргсяна и передачи власти без потрясений", — сказал Пашинян в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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