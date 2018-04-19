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    Полиция против оппозиции. Задержания и стычки в центре Еревана

    Тема:

    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна (90)

    (обновлено: )48
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Сотрудники полиции во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Сотрудники полиции во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Сотрудники полиции во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Врач осматривает пострадавшую во время беспорядков на акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники полиции во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Сотрудники полиции во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Полиция и участники акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.
    Sputnik | Перейти в фотобанк

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    Беспорядки во время акции протеста против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны у здания Министерства культуры Армении.

    Полиция оттеснила участников акции протеста против премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, которые выстроились у одного из корпусов здания правительства, чтобы не допустить туда сотрудников министерств, передает корреспондент РИА Новости.

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    Акцией оппозиции руководит депутат армянского парламента Никол Пашинян. Полиция выстроила оцепление и открыла коридор для сотрудников министерств.

    Читайте также: "Майдан" в Армении: сражение за центр Еревана и будущее страны

    Ранее Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг он заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.

    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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