Прутья и дубинки. В Ереване люди вышли на протест против нового премьера

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч, несогласных с избранием Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

Один из организаторов акций протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, "что в стране сложилась революционная ситуация".

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Пашинян призывает все, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения – блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.

Полиция перекрыла примыкающий к площади проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты.

Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли у одного из участников акций протеста в Ереване около 20 металлических прутьев и деревянные дубинки. Задержанный заявил, что изъятые прутья и дубинки он собрал на проспекте Баграмяна, чтобы защититься в случае столкновений с полицией.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.