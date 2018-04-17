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    Прутья и дубинки. В Ереване люди вышли на протест против нового премьера

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    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна (86)

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    Как отмечается,полиция уже перекрыла примыкающий к площади проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч, несогласных с избранием Сержа Саргсяна на должность премьер-министра.

    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    Один из организаторов акций протеста оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, "что в стране сложилась революционная ситуация".

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    Пашинян призывает все, кто находится на площади Республики, продолжать завтра акцию гражданского неповиновения – блокировать государственные учреждения, перекрывать движение на автомагистралях.

    Полиция перекрыла примыкающий к площади проспект Баграмяна проволочными заграждениями, установила светозвуковые гранаты.

    Сотрудники правоохранительных органов Армении изъяли у одного из участников акций протеста в Ереване около 20 металлических прутьев и деревянные дубинки. Задержанный заявил, что изъятые прутья и дубинки он собрал на проспекте Баграмяна, чтобы защититься в случае столкновений с полицией.

    Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. До этого они парализовали транспортное движение в центре армянской столицы.

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