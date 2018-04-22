Стартовала встреча премьера Армении с лидером оппозиции

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Премьер Армении Серж Саргсян и оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции протеста против избрания Саргсяна, проводят встречу в ереванской гостинице Marriott, передает корреспондент РИА Новости.

Пашинян ранее говорил, что на переговорах с Саргсяном будет обсуждаться вопрос его отставки и передачи власти без потрясений.

Акции против избрания премьером Армении Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал экс-президента Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

На митинге оппозиции Пашинян заявил, что требованиями протестующих являются отставка Саргсяна, избрание премьером "кандидата от народа", формирование временного правительства, а затем внеочередные парламентские выборы. Он отмечал, что для проведения честных и справедливых выборов оппозиция будет добиваться изменений в избирательный кодекс и закон "О партиях". В субботу Саргсян заявил о необходимости переговоров.