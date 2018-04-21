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    "Майдан" в Армении. В Ереване проходит шествие

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (94)

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    Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, начал в субботу утром очередное шествие на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
    NewsamChannel

    Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий акцией против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, начал в субботу утром очередное шествие на окраине Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
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    Акция проходит под проливным дождем в районе Нор-Норк. Вскоре полиция преградила путь шествию, потребовав не занимать проезжую часть улицы.  Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян заявил Пашиняну, что действия протестующих ограничивают права других людей. Депутат ответил, что спонтанные акции можно проводить без оповещения.

    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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