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    В мире

    В Ереване прошли массовые задержания демонстрантов

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (97)

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    В пресс-службе правительства Армении сообщили РИА Новости, что, по последним данным, в Ереване в субботу были задержаны 116 человек, 92 из них уже освобождены.
    Акция протеста оппозиции в Ереване
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    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в субботу в Ереване 116 участников акции протеста против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна, большинство из них уже освобождены, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

    Акции протеста оппозиции в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Неделя протестов в Армении: оппозиция крепнет в глазах народа

    "По последним данным, были задержаны 116 человек, 92 из них уже освобождены", — сказал собеседник агентства.

    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

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