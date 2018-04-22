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    Премьер Армении назвал условия отставки

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    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (99)

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    Серж Саргсян пообещал, что демократия в Армении "никогда не будет отсталой". Его пребывание на посту премьера обусловлено "сложной геополитикой в регионе".
    Серж Саргсян
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что будет готов к "другим задачам" только после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет "достойного урегулирования" карабахской проблемы, сообщается в официальном обращении главы армянского правительства в ответ на открытое письмо группы выпускников фонда "Луйс".

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    Саргсян пообещал, что демократия в Армении "никогда не будет отсталой". Он добавил, что его пребывание на посту премьера обусловлено "сложной геополитикой в регионе", а руководству страны необходимо "обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования карабахского вопроса".

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    "В моем представлении эти проблемы разрешимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи", — написал Саргсян, назвав себя "лидером".

    В Армении с 13 апреля начались акции протестапротив избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Сарксяна. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и усугублении экономических проблем.

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