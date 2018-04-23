На видео попал момент, как армянские военные бегут к протестующим

"Действия указанных военнослужащих рассматриваются не только как нарушение режима пребывания в воинской части и отказ от выполнения своих обязанностей путем самовольного оставления части, в связи с чем подано соответствующее обращение в компетентные органы, но как грубое нарушение принципа невмешательства ВС в политические процессы. Это должно обеспокоить также международные организации", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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В заявлении отмечается, что в отношении военнослужащих будут применены самые строгие меры ответственности, так как ограничение на участие военных в любых собраниях предусмотрены конституцией и законами республики, в частности "Об общественной службе", "О воинской службе и статусе военнослужащего", "Об утверждении устава внутренней службы ВС Армении".

Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.