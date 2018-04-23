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    Фотоленты

    Власть в свои руки. Под Киевом родители требуют достроить школу

    (обновлено: )65
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/vyshnevoe
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/Інна Залізко
    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли трассу
    facebook.com/Інна Залізко

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    В городе Вишневое Киевской области местные жители перекрыли трассу и требуют достроить школу, сообщила Инна Зализко на странице "Дети Вишневого" в Facebook.

    Жители Вишневого вышли на акцию протеста и перекрыли улицу Киевскую. Участники акции требуют от главы Киевского областного совета Анны Стариковой созвать и провести внеочередную сессию для решения вопроса финансирования строительства корпуса школы, который все никак не могут достроить.

    Смотрите также: Военные перешли на сторону протестующих в Ереване

    "Вся ответственность за сегодняшний дискомфорт для жителей Вишневого, Святопетровского, Боярки лежит на чинушах из городского совета, районного совета и областного совета! Спасибо вам, небезразличные вишневчане, за вашу жесткую позицию, только так можно привлечь внимание "горе-управленцев", — написал местный житель Иван Кусков.

    В связи с перекрытием трассы образовались пробки.

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