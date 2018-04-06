Николаевский бунт. В Первомайске перекрыли все мосты

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Более 100 жителей Первомайска Николаевской области днем в пятницу перекрыли движение по четырем городским мостам, сообщает Novosti N.

"Пикетчики разделились на две группы и непрерывно ходят вперед и назад по пешеходным переходам: одни — по мостам через Южный Буг, другие — через Синюху", — говорится в сообщении.

Вследствие протеста в районе мостов образовались огромные автомобильные заторы, в частности, заблокирована трасса Николаев–Ульяновка – единственная дорога, по которой в настоящее время можно доехать из Николаева в Киев.

novosti-n.org Протестующие перекрыли движение по четырем мостам в Первомайске Николаевской области

Участники акции объяснили, что таким образом протестуют против решения городских властей разрешить торговлю прямо на улицах в районе городского рынка, из-за чего торговцы, которые работают на самом рынке, терпят значительные убытки.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются убедить участников протеста в незаконности их действий.

В конце марта в Николаевской области люди перекрыли трассы из-за плохого состояния дорог.