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    Общество

    Николаевский бунт. В Первомайске перекрыли все мосты

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    По данным местного издания, более 100 человек протестуют против решения властей Первомайска разрешить торговлю прямо на улицах в районе городского рынка, из-за чего торговцы, которые работают на самом рынке, терпят значительные убытки.
    Протестующие перекрыли движение по четырем мостам в Первомайске Николаевской области
    novosti-n.org

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Более 100 жителей Первомайска Николаевской области днем в пятницу перекрыли движение по четырем городским мостам, сообщает Novosti N.

    "Пикетчики разделились на две группы и непрерывно ходят вперед и назад по пешеходным переходам: одни — по мостам через Южный Буг, другие — через Синюху", — говорится в сообщении.

    Вследствие протеста в районе мостов образовались огромные автомобильные заторы, в частности, заблокирована трасса Николаев–Ульяновка – единственная дорога, по которой в настоящее время можно доехать из Николаева в Киев.

    novosti-n.org
    Протестующие перекрыли движение по четырем мостам в Первомайске Николаевской области

    Участники акции объяснили, что таким образом протестуют против решения городских властей разрешить торговлю прямо на улицах в районе городского рынка, из-за чего торговцы, которые работают на самом рынке, терпят значительные убытки.

    Сотрудники правоохранительных органов пытаются убедить участников протеста в незаконности их действий.

    В конце марта в Николаевской области люди перекрыли трассы из-за плохого состояния дорог.

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