"Люди в панике". Под Киевом протестующие перекрыли движение

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Жители города Вишнёвое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу. Об этом говорится в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

"Мы хотим учиться! Массовая демонстрация под Киевом. Жители Вишнёвого перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто", — сказано в сообщении.

В то же время пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы. Также там отмечают, что из-за действий протестующих "всё Вишневое стоит, люди в панике".

Напомним, ранее в Вишневом ограбили и жестоко избили ветерана АТО, инвалида 3 группы.