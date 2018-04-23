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    Киев

    "Люди в панике". Под Киевом протестующие перекрыли движение

    (обновлено: )1180130
    Жители города Вишнёвого Киевской области перекрыли движение по одной из улиц с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто.
    В городе под Киевом протестующие перекрыли улицу
    dtp.kiev.ua в facebook

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Жители города Вишнёвое Киевской области перекрыли одну из улиц с требованием построить для детей новую школу. Об этом говорится в Facebook-сообществе dtp.kiev.ua.

    "Мы хотим учиться! Массовая демонстрация под Киевом. Жители Вишнёвого перекрыли улицу Киевскую с требованием построить для детей новую школу. Движение практически перекрыто", — сказано в сообщении.

    В то же время пользователи соцсети в комментариях к посту уточняют, что речь идет не о строительстве, а о достройке школы. Также там отмечают, что из-за действий протестующих "всё Вишневое стоит, люди в панике".

    Напомним, ранее в Вишневом ограбили и жестоко избили ветерана АТО, инвалида 3 группы.

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