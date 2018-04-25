Проверка граждан по месту прописки вызовет протесты - Карнаух

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцев проверят, живут ли они по месту регистрации, в противном случае придется заплатить штраф от 340 до 850 гривен. Такие новации предусмотрены законопроектом "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". Его разработал Офис реформы административных услуг при Минэкономразвития.

Планируется, что информация о месте жительства или о снятии с регистрации по месту жительства должна быть внесена в Единую информационную систему. Кроме того, система должна быть запущена с 1 июля 2019 года, а все граждане, не зарегистрированные по месту жительства, смогут сделать это бесплатно до 31 марта 2021 года.

Зачем нужны такие проверки и что они дадут, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила адвокат, правозащитник Елена Карнаух.

(текст публикуется на языке оригинала)

В Україні ще на початку 2000-х рішенням Конституційного суду було скасовано інститут прописки. Чим сьогоднішня реєстрація відрізняється від прописки?

— В принципі, в розумінні того, як ми розуміли нещодавно — не за часів СРСР, а нещодавно, за часів незалежності — інститут прописки сильно не відрізняється. Прописка за часів СРСР прив'язувала людину до місця проживання, не так легко було її змінити і були більш зобов'язувані. А реєстрація — це просто повідомлення відповідних державних органів про те, що людина проживає саме за цієї адресою. Тобто лише повідомлення. Фактично для того, щоб знати, де людина проживає, це має бути створена певна система. Але наразі у нас єдиної системи немає, і в деяких, особливо, в юридичних питаннях, виникають труднощі у з'ясуванні того, де проживає відповідна людина.

Елена Карнаух/Facebook Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото

Навіщо потрібно вводити інститут прописки? Що це змінить?

— У нас на сьогоднішній день багато питань з приводу судових справ, наприклад, невідомо, де людина проживає та перебуває. З приводу стягнення податків, з приводу знаходження, наприклад, відповідача у справах щодо аліментів на дитину, або навіть щодо розлучення, іноді просто люди перестають спілкуватися, не живуть разом, а потім стається так, що навіть невідомо, де людина проживає. І іноді це дійсно буває проблемою, але вводити перевірки гігієнічних засобів, наприклад, на місці реєстрації, білизни і так далі, щоб з'ясувати, чи живе там людина… на мою думку, це трохи занадто.

На предмет ознак проживання в певному будинку, хто буде визначати, чи волога зубна щітка, чи є спідня білизна в шкафчиках? Цей законопроект не порушує базові права людини?

— Звичайно, порушує. У нас навіть кримінальні провадження мають дуже високий рівень забезпечення прав людини судом, для того, щоб навіть на обшук ухвала була потрібна, дозвіл в суді, дослідження доказів, на те, щоб знаходити докази щодо злочинів. А тут просто перевірити — проживає людина чи не проживає. Якщо це опитати сусідів, або іншим чином виявити певні обставини, без втручання в особисте життя людини, то така ситуація і була б доцільною. Але без втручання в базові права людини щодо приватності. Ми намагаємося захищати якнайбільше, але такий закон в принципі викличе хвилю обурення і серед простого населення, не лише серед юристів, оскільки всі прекрасно розуміють, що ніхто не хоче, щоб до них заходили. І цей законопроект, це більше питання до того, чи в принципі реєстрація відповідає дійсності, бо у нас дуже часто, у дуже багатьох людей не відповідає реєстрація дійсності, і питання часто — і в орендних квартирах, які люди здають, і в інших ситуаціях, коли комусь вигідно, комусь невигідно реєструвати, не реєструвати людину.

Хто буде здійснювати такі перевірки? Чи створена буде спеціальна служба?

— В принципі, може бути створена і додаткова державна інституція, яка буде додатково їсти кошти з нашого бюджету, і це у нас зовсім не буде новиною: для того, щоб проштовхнути необхідність витрат з бюджету, можна навіть створити таку службу. В якому вигляді цей законопроект, навіть якщо він дійде до слухання в Верховній Раді, буде прийнятий, тут ми як завжди знаємо позицію парламенту — те, що зайшло, не відповідає тому, що може вийти. Тому невідомо. Щодо єдиної системи, можливо. А от щодо перевірок — тут буде дуже і дуже велике пручання. Навряд чи хтось з депутатів в умовах передвиборчої боротьби візьме на себе таку відповідальність, щоб сказати: ну, нам все одно на приватне життя людей.

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Яка процедура передбачена в інших країнах, наприклад, в країнах ЄС?

— В принципі, більш-менш наявні процедури перевірки присутності за місцем реєстрації, однак це в тих випадках, якщо є певні підстави думати, що людина зловживає або дійсно не виконує вимоги щодо достовірності своєї реєстрації, і, в принципі, в цьому законі також є підстави, що не просто так проводитися будуть перевірки, однак знаючи корупційність нашої країни, знаючи, що у нас і обшуки проводяться просто для того, щоб зайти в квартиру та подивитися, де що лежить, і забрати все, що лежить погано, або цінного. Тому таку процедуру в нашій країні, навіть якщо вона використовуються в демократичних, більш розвинених країнах, наразі дуже зарано вводити щодо саме проникнення в житло.

Що Ви кажете на увазі, кажучи "зловживає людина"?

— Наприклад, переховується від військової служби. Тут будуть апелювати в будь-якому випадку до того, що нам треба мати на обліку людей, які дійсно перебувають в цьому місці, щоб коли необхідна буде мобілізація, ми знали, де вони перебувають. У нас це вже питання до того, як виявляє військкомат, як веде облік і як розшукує цих людей. Іншими засобами також це можна зробити, вже в рамках певних проваджень щодо конкретних осіб, які, можливо, ухиляються від військової служби.

Якщо людина тривалий час знаходиться за кордоном? І в цей час до неї приходять перевіряти, чи є вона вдома.

— В принципі, якщо людина виїхала за кордон на тривалий час, у нас навіть є така процедура як зменшення комунальних витрат: якщо на тривалий час людина відбуває з місця реєстрації, а на неї нараховуються комунальні витрати, можна повідомити у відповідні служби і вони не будуть нараховуватися. Але це… ну, можливість. Але дуже багато є питань. Людина в лікарні, людина за кордоном, людина в гостях, людина в будь-якому випадку через певний час має повідомити про постійне місце проживання, якщо вона не за місцем реєстрації перебуває. Однак… дуже велике питання, яким чином це перевіряти і як це буде використано.

Напомним, ранее в эфире "ГС" член Ассоциации юристов Украины, старший юрист компании "Пронин и партнеры" Мария Натха пояснила, можно ли украинцу проголосовать, не будучи прописанным, и чем прописка отличается от регистрации.