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    Елена Карнаух

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Взятка. Архивное фото
    Доходы политиков. Можно ли доказать незаконное обогащение?
    10:18 25.01.2018
    326
    Согласно законодательству, если лицо, имеющее власть, не может объяснить происхождение своих средств, то они автоматически считаются незаконными, подчеркнула адвокат.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Самое распространенное преступление - кража конфет в магазине
    12:11 24.01.2018
    630Криминальные войны в Украине
    Человека, подозреваемого в краже в супермаркете, можно задержать, только если на это есть веские основания. Об этом заявила правозащитник Елена Карнаух.
    Счета ЖКХ
    Хозяйке на заметку. Как не лишиться квартиры за коммунальные долги?
    10:33 21.10.2017
    1446Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В программе "По закону обязаны" адвокат Елена Карнаух рассказала, что из-за отдельных должников горячую воду могут отключить целому дому, и в Киеве уже есть такие примеры.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    ЕСПЧ вынудит Украину забыть о "Роттердам+" - адвокат
    11:50 06.10.2017
    805
    Практика рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека обычно сильно затягивается, поэтому является ли обоснованной цена угля, Украина узнает при другом президенте, считает адвокат Елена Карнаух.
    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Адвокат: дело об убийстве Шеремета засекретили незаконно
    15:34 22.09.2017
    271Годовщина убийства Павла Шеремета
    Правоохранители не хотят, чтобы за расследованием пристально наблюдали журналисты, поскольку ожидаемых результатов спустя год нет, считает адвокат Елена Карнаух.
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Адвокат о "деле налоговиков": прокуратура устраивает шоу
    12:55 26.05.2017
    445Всеукраинская облава на налоговиков
    Правозащитник Елена Карнаух заявила, что в деле против задержанных налоговиков недостаточно аргументов для того, чтобы можно было арестовать подозреваемых на два месяца.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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