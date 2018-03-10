Практика рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека обычно сильно затягивается, поэтому является ли обоснованной цена угля, Украина узнает при другом президенте, считает адвокат Елена Карнаух.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.