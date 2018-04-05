У львовских собак проверят прописку и выдадут им жетоны

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Во Львове начнутся рейды по выявлению незарегистрированных домашних животных, все они должны быть внесены в единую базу, говорится в сообщении Львовского городского совета.

Облавы на владельцев собак будут осуществлять сотрудники КП "Муниципальная варта", которые получили право проверять наличие регистрации домашнего любимца в единой базе.

"Собак нужно регистрировать, поскольку есть более 30 тысяч львовян, которые не сделали этого, поэтому во время отлова нельзя сказать, эта собака бездомная, или домашняя. Кроме этого, владельцы животных могут воспользоваться услугой бесплатного чипирование, поскольку ЛКП имеет 5 тысяч бесплатных чипов ", — рассказала директор другого коммунального предприятия "Лев" Оксана Кошак.

По ее словам, егистрация собак в единой базе поможет вернуть животное домой без проблем в случае его пропажи. При регистрации животного указывается информация о владельце, и контактные данные. Каждая зарегистрированная собака получает жетон с номером. Зарегистрировать животное и проверить номер жетона можно на сайте Animal-ID.

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