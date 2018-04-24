Соцсети о штрафах из-за прописки: привет, крепостное право!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украине планируют штрафовать за проживание не по месту регистрации. Соответствующий законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" подготовил офис реформы админуслуг при Минэкономразвития. Помимо этого согласно проекту, органам регистрации предлагается разрешить проверять факты проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.

"Проект закона предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства. Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации", — сказали в пресс-службе Минэкономики. Однако в соцсетях новая инициатива Минэкономразвития не получила особого одобрения: