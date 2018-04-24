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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о штрафах из-за прописки: привет, крепостное право!

    (обновлено: )1311112
    Очень скоро украинцев за отсутствие по месту прописки могут штрафовать. Насколько велика будет сумма такого взыскания, кто, и главное как будет проверять граждан Украины на соответствующее паспортному штампу проживание?
    Гривны
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Украине планируют штрафовать за проживание не по месту регистрации. Соответствующий законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства" подготовил офис реформы админуслуг при Минэкономразвития. Помимо этого согласно проекту, органам регистрации предлагается разрешить проверять факты проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.

    "Проект закона  предусматривает штраф в размере 1700 грн за предоставление ложных сведений с целью регистрации места жительства. Проект закона также предусматривает штраф в размере 340-850 грн за проживание граждан без регистрации места проживания более 90 календарных дней после снятия с предыдущего места регистрации", — сказали в пресс-службе Минэкономики. Однако в соцсетях новая инициатива Минэкономразвития не получила особого одобрения:

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