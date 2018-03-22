Резиновая. Житель РФ прописал в квартире 20 тыс иностранцев

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Житель российского Екатеринбурга за десять лет зар егистрировал в своей квартире почти 20 тысяч граждан иностранных государств. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

"В прокуратуре г. Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около десяти лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что в настоящее время прокурор города поручила активизировать расследование этого уголовного дела.

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