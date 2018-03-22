наверх
22.03.201811:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Резиновая. Житель РФ прописал в квартире 20 тыс иностранцев

    (обновлено: )22421
    Как отмечается, мужчина за период около десяти лет зарегистрировал порядка 20 тыс иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг.
    Прописка. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Житель российского Екатеринбурга за десять лет зар егистрировал в своей квартире почти 20 тысяч граждан иностранных государств. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

    "В прокуратуре г. Екатеринбурга был опрошен мужчина, являющийся фигурантом уголовного дела. Он пояснил, что за период около десяти лет зарегистрировал порядка 20 тыс. иностранцев. Свои действия он объяснил оказанием юридических услуг иностранным гражданам с получением соответствующего вознаграждения", — говорится в заявлении.

    Отмечается, что в настоящее время прокурор города поручила активизировать расследование этого уголовного дела.

    Напомним, в Красноярске произошел более шокирующий случай. Россиянин убил подругу и сварил ее сердце.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Папиев. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России