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    Общество

    Украинцам грозят проверки прописки из-за нового закона

    (обновлено: )116
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Проверки граждан Украины на наличие по месту регистрации предусматривает законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине", подготовленный офисом реформы админуслуг при Министерстве экономического развития и торговли.

    Согласно проекту закона, информация о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания украинцев должна вноситься в единую информационную систему, которую хотят запустить с 1 июля 2019 года (все незарегистрированные граждане смогут бесплатно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года).

    В законопроекте также указывается, что все граждане старше 14 лет обязаны в течение 30 дней лично или по интернету направить соответствующее заявление по своему месту жительства.

    Ранее МВД Украины сообщило, что работает над усовершенствованием системы регистрации места жительства с целью ее упрощения для населения.

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