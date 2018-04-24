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    Общество

    Бунт на Закарпатье. Протестующие перекрыли трассу Киев - Чоп

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    В социальной сети Facebook сообщается, что протестующие перекрыли международную трассу в селе Холмок и требуют от Геннадия Москаля дать разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов.
    Блокирование международной трассы Киев - Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области
    facebook.com/Tysa1news

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Протестующие перекрыли утром во вторник международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области, сообщается на странице Бюро новостей Закарпатья в Facebook.

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    "С девяти часов утра люди беспрестанно ходят по пешеходному переходу. Они требуют, чтобы глава обладминистрации (глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль — Ред.) дал разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой. К ним относятся восемь сел", — говорится в сообщении.

    Бюро новостей Закарпатья/Facebook, 24 апреля 2018

    На минувшей неделе жители восьми сел Ужгородского района вышли на мирный протест перед Закарпатской ОГА, требуя встречи с Москалем.

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