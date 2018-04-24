Бунт на Закарпатье. Протестующие перекрыли трассу Киев - Чоп

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Протестующие перекрыли утром во вторник международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области, сообщается на странице Бюро новостей Закарпатья в Facebook.

Смотрите также: В Ужгороде жители сел митингуют за право на децентрализацию

"С девяти часов утра люди беспрестанно ходят по пешеходному переходу. Они требуют, чтобы глава обладминистрации (глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль — Ред.) дал разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой. К ним относятся восемь сел", — говорится в сообщении.

Бюро новостей Закарпатья/Facebook, 24 апреля 2018

На минувшей неделе жители восьми сел Ужгородского района вышли на мирный протест перед Закарпатской ОГА, требуя встречи с Москалем.