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    Венгры Закарпатья приостановили консультации по закону об образовании

    (обновлено: )22340
    Министр образования Лилия Гриневич отметила, что ее очень волнует, что венгерская община прекратила всякие консультации, и лидер венгерской общины сообщил в официальном письме, что они не хотят участвовать в процессе консультаций.
    Школьная доска
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Венгерское нацменьшинство приостановило консультации с правительством по закону об образовании.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщила на Киевском форуме министр образования Лилия Гриневич, призвав посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня разблокировать этот процесс.

    Это, по словам Гриневич, связано с иском в Конституционный Суд относительно закона об образовании.

    "Нас очень волнует, что венгерская община прекратила всякие консультации с нами, и лидер венгерской общины сообщил нам в официальном письме, что они не хотят участвовать в процессе консультаций, потому что сейчас они ожидают решения Конституционного суда…. Я публично вас прошу, посол Венгрии в Украине, помочь нам, пожалуйста… разблокировать эту ситуацию", — цитирует Мукачево.нет Гриневич.

    Министр отметила, что венгерскую общину в Закарпатье поддерживают.

    "Мы знаем, что она (община — Ред) готова продолжать переговоры, но мы должны получить решение Конституционного суда", — ответил на обращение Гриневич посол Венгрии Эрно Кешкень.

    Ранее сообщалось, что на Закарпатье венгерское меньшинство отрицает сообщения о достижении договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону "Об образовании", свидетельствует заявление Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС).

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