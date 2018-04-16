Венгры Закарпатья приостановили консультации по закону об образовании

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Венгерское нацменьшинство приостановило консультации с правительством по закону об образовании.

Об этом сообщила на Киевском форуме министр образования Лилия Гриневич, призвав посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня разблокировать этот процесс.

Это, по словам Гриневич, связано с иском в Конституционный Суд относительно закона об образовании.

"Нас очень волнует, что венгерская община прекратила всякие консультации с нами, и лидер венгерской общины сообщил нам в официальном письме, что они не хотят участвовать в процессе консультаций, потому что сейчас они ожидают решения Конституционного суда…. Я публично вас прошу, посол Венгрии в Украине, помочь нам, пожалуйста… разблокировать эту ситуацию", — цитирует Мукачево.нет Гриневич.

Министр отметила, что венгерскую общину в Закарпатье поддерживают.

"Мы знаем, что она (община — Ред) готова продолжать переговоры, но мы должны получить решение Конституционного суда", — ответил на обращение Гриневич посол Венгрии Эрно Кешкень.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье венгерское меньшинство отрицает сообщения о достижении договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону "Об образовании", свидетельствует заявление Общества венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и Демократического союза венгров Украины (УМДС).