В Закарпатье жители перекрыли разрушенную трассу и требуют ее ремонта

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Межигорье Закарпатской области утром в среду местные жители перекрыли автодорогу, сообщает депутат Межигорского районного совета Михаил Буришин.

Фото facebook.com/byrushun Перекрытая трасса в Закарпатской области

По его словам, трасса Хуст — Додина находится в "крайне разрушенном состоянии".

Фото facebook.com/byrushun Перекрытая трасса в Закарпатской области

Напомним, накануне протестующие перекрыли международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области. Они требовали, чтобы глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль дал разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой.

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