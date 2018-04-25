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    Общество

    В Закарпатье жители перекрыли разрушенную трассу и требуют ее ремонта

    (обновлено: )13710
    В Межигорском районе Закарпатской области местные жители возмущены ужасным состоянием автодороги между Хустом и Додиной. Утром 25 апреля толпа просто перекрыла трассу и потребовала ремонта.
    Перекрытая трасса в Закарпатской области
    Фото facebook.com/byrushun

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Межигорье Закарпатской области утром в среду местные жители перекрыли автодорогу, сообщает депутат Межигорского районного совета Михаил Буришин.

    Фото facebook.com/byrushun
    Перекрытая трасса в Закарпатской области

    По его словам, трасса Хуст — Додина находится в "крайне разрушенном состоянии".

    Фото facebook.com/byrushun
    Перекрытая трасса в Закарпатской области

    Напомним, накануне протестующие перекрыли международную трассу Киев — Чоп в селе Холмок Ужгородского района Закарпатской области. Они требовали, чтобы глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль дал разрешение на создание объединенной общины трех сельских советов — Холмковской, Тарновецкой и Сторожницкой.

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