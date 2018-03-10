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Мировые СМИ пишут о последствиях снегопадов в США, унесших, по разным данным, жизни от 18 до 29 человек, мигрантах между Норвегией и РФ, браслетах для беженцев в Уэльсе, а также двух миллиардерах-кандидатах на пост президента США.