Мировые СМИ пишут о "новой эре" в отношениях Турции и ЕС из-за притока мигрантов, проваленном Марией Шараповой допинг-тесте, отказе Майкла Блумберга баллотироваться в президенты США, а также об уничтожении США 150 боевиков "Аш-Шаба".
Мировые СМИ пишут о последствиях снегопадов в США, унесших, по разным данным, жизни от 18 до 29 человек, мигрантах между Норвегией и РФ, браслетах для беженцев в Уэльсе, а также двух миллиардерах-кандидатах на пост президента США.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, что королева Елизавета Вторая "замурлыкала" от радости, узнав, что Шотландия решила остаться в составе Соединенного Королевства.
Кроме Блумберга, яд был послан директору организации "Мэры против незаконного оружия". Подробности дела пока не сообщаются. В письмах содержались угрозы в адрес Блумберга в связи с дебатами о ношении оружия.
Блумберг винит в ухудшении статистики хищения смартфонов и планшетов Apple: число этих преступлений увеличилось за год на 3,89 тысячи случаев. Многие воры предпочитают именно продукцию "яблочной" компании, заявил мэр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".