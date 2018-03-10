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    Майкл Блумберг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Флаг Турции
    Обзор ИноСМИ: новая эра в отношениях ЕС и Турции, Шарапова провалила допинг-тест
    14:41 08.03.2016
    236Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Мировые СМИ пишут о "новой эре" в отношениях Турции и ЕС из-за притока мигрантов, проваленном Марией Шараповой допинг-тесте, отказе Майкла Блумберга баллотироваться в президенты США, а также об уничтожении США 150 боевиков "Аш-Шаба".
    Миллиардер Майкл Блумберг
    Блумберг решил не участвовать в выборах президента США
    00:39 08.03.2016
    144Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По словам Майкла Блумберга, он принял решение не участвовать в выборах, потому что его выдвижение приведет к избранию Дональда Трампа или сенатора Теда Круза.
    Миллиардер Майкл Блумберг
    Бывший мэр Нью-Йорка Блумберг не исключает выдвижения в президенты США
    06:55 09.02.2016
    197
    По словам Майкла Блумберга, уровень политической дискуссии в США представляется ему "разочаровывающе банальным", и что такая ситуация оскорбляет американских избирателей.
    Последствия снежной бури в США
    Обзор ИноСМИ: США в снежном плену, браслеты для беженцев
    11:05 25.01.2016
    229
    Мировые СМИ пишут о последствиях снегопадов в США, унесших, по разным данным, жизни от 18 до 29 человек, мигрантах между Норвегией и РФ, браслетах для беженцев в Уэльсе, а также двух миллиардерах-кандидатах на пост президента США.
    Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Журналисты подслушали слова Кэмерона о "мурлыканье" королевы из-за Шотландии
    22:19 23.09.2014
    101Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал бывшему мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу, что королева Елизавета Вторая "замурлыкала" от радости, узнав, что Шотландия решила остаться в составе Соединенного Королевства.
    Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал дедушкой, пишут СМИ
    08:45 25.12.2013
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    Блумберг заявил, что очень ждал появления ребенка. "Я взволнован и очень горжусь Джорджиной. Они станут замечательными родителями. Это великолепный способ начать Новый год", - сказал он.
    Статуя Свободы
    Письмо с ядом отправили мэру Нью-Йорка
    08:29 30.05.2013
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    Кроме Блумберга, яд был послан директору организации "Мэры против незаконного оружия". Подробности дела пока не сообщаются. В письмах содержались угрозы в адрес Блумберга в связи с дебатами о ношении оружия.
    Apple iPhone 5
    Устройства Apple "портят" криминальную статистику Нью-Йорка
    12:09 29.12.2012
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    Блумберг винит в ухудшении статистики хищения смартфонов и планшетов Apple: число этих преступлений увеличилось за год на 3,89 тысячи случаев. Многие воры предпочитают именно продукцию "яблочной" компании, заявил мэр.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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