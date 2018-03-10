По словам представителя спортсменки, операция длилась 3 часа 45 минут: "Учитывая тяжесть травмы, она прошла очень хорошо. Врачам удалось устранить повреждения сухожилий во всех пяти пальцах, а также еще два нерва".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.