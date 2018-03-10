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    Петра Квитова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA
    09:46 19.02.2018
    91
    Лучшая украинская теннисистка потеряла одну позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации из-за проигрыша в третьем раунде теннисного турнира в Дохе.
    Чешская теннисистка Петра Квитова после операции
    За информацию о нападавшем на Квитову объявлено вознаграждение
    00:24 05.01.2017
    199
    Как сообщают зарубежные СМИ, члены теннисного клуба Простеёва предложили вознаграждение в размере 3850 долларов за информацию о нападавшем на чешскую теннисистку.
    Чешская теннисистка Петра Квитова после операции. Неизвестный попал в квартиру спортсменки во вторник утром под ложным предлогом. В результате нападения Квитова получила порез левой руки и была доставлена в больницу.
    Раненная при нападении теннисистка Петра Квитова пообещала вернуться на корт
    12:42 24.12.2016
    133
    Неизвестный напал на 26-летнюю Квитову в ее собственном доме, куда он проник под ложным предлогом. В результате нападения чешка получила повреждения сухожилий левой руки, которой она играет.
    Петра Квитова. Архивное фото
    Теннисистка Квитова перенесла операцию после нападения мужчины с ножом
    19:15 21.12.2016
    126
    По словам представителя спортсменки, операция длилась 3 часа 45 минут: "Учитывая тяжесть травмы, она прошла очень хорошо. Врачам удалось устранить повреждения сухожилий во всех пяти пальцах, а также еще два нерва".
    Петра Квитова
    На чешскую теннисистку Квитову напали с ножом
    19:46 20.12.2016
    154
    Неизвестный попал в квартиру спортсменки во вторник утром под ложным предлогом. В результате нападения Квитова получила порез левой руки и была доставлена в больницу.
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс сохранила первое место в рейтинге WTA по итогам года
    13:07 23.10.2014
    37
    Это стало известно после поражения россиянки Марии Шараповой от чешки Петры Квитовой в матче группового этапа итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина потеряла позиции в рейтинге WTA
    09:46 19.02.2018
    91
    Лучшая украинская теннисистка потеряла одну позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации из-за проигрыша в третьем раунде теннисного турнира в Дохе.
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