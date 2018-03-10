Открытый чемпионат Франции завершился мужским финалом и впервые покорившимся сербу Новаку Джоковичу титулом, а днем ранее в женском одиночном разряде турнир подарил любителям тенниса настоящую сенсацию в виде победы теннисистки Гарбинье Мугурусы.
Счет личных встреч стал 14-2 в пользу американки. Шарапова не может выиграть у Серены Уильямс уже на протяжении 8,5 лет. Последний раз россиянка одерживала верх в финале итогового турнира WTA в 2004 году.
Американка Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Следующей соперницей Уильямс станет победительница матча между итальянкой Робертой Винчи (15) и Петрой Цетковской из Чехии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".