наверх
10.03.201805:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Ролан Гаррос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Элина Свитолина на Открытом чемпионате Франции в Ролан Гаррос
    Свитолина вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
    23:10 04.06.2017
    77
    В матче третьего круга турнира "Большого шлема" Свитолина (5-й номер посева) победила польку Магду Линетте со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
    Роджер Федерер
    Федерер отказался от участия в "Ролан Гаррос"
    21:49 15.05.2017
    162
    По словам 18-кратного победителя турниров Большого шлема швейцарца Роджера Федерера, он принял решение не участвовать в Открытом чемпионате Франции.
    Серб Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису
    "Ролан Гаррос"-2016: испанская сенсация и исторический триумф Джоковича
    11:59 06.06.2016
    379
    Открытый чемпионат Франции завершился мужским финалом и впервые покорившимся сербу Новаку Джоковичу титулом, а днем ранее в женском одиночном разряде турнир подарил любителям тенниса настоящую сенсацию в виде победы теннисистки Гарбинье Мугурусы.
    Серена Уильямс
    Серена Уильямс прокомментировала проигрыш на "Ролан Гаррос"
    19:17 04.06.2016
    234
    По словам Серены Уильямс, она намерена стать победительницей турнира "Ролан Гаррос" в следующем году. Теннисистка поблагодарила своих поклонников, а также тренера.
    Серена Уильямс. Архивное фото
    Испанка Мугуруса обыграла американку Уильямс в финале "Ролан Гаррос"
    18:33 04.06.2016
    72
    Финал состоялся в субботу во Франции. Гарбинье Мугуруса переиграла Серену Уильямс в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 43 минуты.
    Элина Свитолина
    Свитолина уверенно вышла в третий круг "Ролан Гаррос"
    01:39 27.05.2016
    140
    Украинская теннисистка выбила из соревнований американку Тейлор Таунсенд. Следующей соперницей Свитолиной будет сербка Ана Иванович, которая получила при посеве 14-й номер.
    Победа Катерины Бондаренко на Ролан Гаррос. Видео
    Сенсационная победа украинки Бондаренко на "Ролан Гаррос" 
    00:58 24.05.2016
    409
    Во втором круге турнира Катерина Бондаренко встретится с немкой Аникой Бек (№39 в рейтинге WTA), которая выбила из борьбы украинку Марину Заневскую - 6:1, 6:2.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Обвиняемая в допинге Шарапова попала в заявку участников "Ролан Гаррос"
    20:43 13.04.2016
    270Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В среду также стало известно, что Мария Шарапова может быть амнистирована и, вероятно, сыграет на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но решение будет принимать Международная федерация тенниса (ITF).
    Элина Свитолина
    Украинка Свитолина пробилась в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
    05:04 01.06.2015
    194
    Харьковчанка стала первой украинской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал Ролан Гаррос в женском одиночном разряде и только второй за историю Украины - четвертьфиналисткой турнира Большого Шлема.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Россиянка Мария Шарапова стала победительницей "Ролан Гаррос"-2014
    11:48 08.06.2014
    94
    Россиянка Мария Шарапова во второй раз в карьере стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису.
    Теннис. Ролан Гаррос. Серена Уильямс
    Шарапова не смогла защитить титул на "Ролан Гаррос", проиграв Уильямс
    18:37 08.06.2013
    10
    Счет личных встреч стал 14-2 в пользу американки. Шарапова не может выиграть у Серены Уильямс уже на протяжении 8,5 лет. Последний раз россиянка одерживала верх в финале итогового турнира WTA в 2004 году.
    Американская теннисистка Серена Уильямс
    Серена Уильямс за час оформила выход в 1/8 финала "Ролан Гаррос"
    17:00 31.05.2013
    6
    Американка Серена Уильямс пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису. Следующей соперницей Уильямс станет победительница матча между итальянкой Робертой Винчи (15) и Петрой Цетковской из Чехии.
    Российская теннисистка Мария Шарапова
    Шарапова шагнула в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису
    15:41 31.05.2013
    4
    Россиянка Мария Шарапова пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже. В третьем раунде Шарапова сыграет с китаянкой Чжэн Цзе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги