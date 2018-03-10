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    Олимпийские игры 2018

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    Украинцы увидят Олимпиаду, Кабмин выделил средства
    12:26 04.12.2017
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    Своим распоряжением Кабинет министров Украины утвердил перераспределение некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Госкомтелерадио на 2017 год.
    Белый тигр. Талисман зимних Олимпийских игр 2018 года
    Выбран талисман зимних Олимпийских игр 2018 года
    16:42 02.06.2016
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    В народных корейских сказках белый тигр является символом доверия, силы и защиты, а национальной мифологии выступает как страж, который помог защитить страну и ее народ.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева
    Исинбаева объявит о возвращении в большой спорт 12 февраля
    10:13 10.02.2015
    55
    Елена Исинбаева, двукратная чемпионка олимпийская чемпионка по прыжка с шестом также будет зачислена в состав спортивной команды по легкой атлетике ЦСКА на должность спортсмена-инструктора.
    Олимпийские кольца
    Южная Корея исключает возможность совместного проведения ОИ-2018 с КНДР
    15:00 06.01.2015
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    Ранее пресс-секретарь оргкомитета "Пхенчхан-2018" Шин Му Чул и президент организации Чо Янг Хо исключили возможность проведения зимних Олимпийских игр-2018 совместно с Японией.
    Олимпиада. Архивное фото
    Оргкомитет Олимпиады в Рио создал рабочую группу по борьбе с супербактерией
    19:06 17.12.2014
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    Согласно заявлению организаторов спортивного мероприятия, супербактерии были обнаружены в водах, где должны пройти соревнования по парусному спорту и виндсерфингу.
    Олимпийские кольца
    Оргкомитет Игр-2018: проблем с КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане не будет
    18:34 11.02.2014
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    Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане уверены, что на ОИ не ожидается никаких проблем с безопасностью в связи с близостью Северной Кореи, сообщили в оргкомитете Игр-2018.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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