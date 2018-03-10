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Тег
Олимпийские игры 2018
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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16:42 02.06.2016
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15:00 06.01.2015
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Ранее пресс-секретарь оргкомитета "Пхенчхан-2018" Шин Му Чул и президент организации Чо Янг Хо исключили возможность проведения зимних Олимпийских игр-2018 совместно с Японией.
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19:06 17.12.2014
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Согласно заявлению организаторов спортивного мероприятия, супербактерии были обнаружены в водах, где должны пройти соревнования по парусному спорту и виндсерфингу.
Оргкомитет Игр-2018: проблем с КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане не будет
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Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане уверены, что на ОИ не ожидается никаких проблем с безопасностью в связи с близостью Северной Кореи, сообщили в оргкомитете Игр-2018.
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19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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15:17 09.03.2018
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14:29 09.03.2018
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