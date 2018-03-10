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    Канвондо (Северная Корея)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Олег Жданов
    Северная Корея и ее ракеты. Комментарий военного эксперта
    11:04 15.02.2017
    320Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что спецслужбы западных государств внимательно следят за ситуацией в Северной Корее, и об их умении обогащать уран знал бы весь мир, если бы это было правдой.
    Ким Чен Нам
    В США считают, что брата лидера КНДР убили агенты Северной Кореи
    19:35 14.02.2017
    245Убийство брата Ким Чен Ына
    Источник в правительстве США сообщил, что старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нам был ликвидирован агентами северокорейских спецслужб.
    Трамп высмеял военный потенциал Северной Кореи. Видео
    Трамп высмеял военный потенциал Северной Кореи 
    22:59 03.01.2017
    613Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с Северной Кореей. По его словам, Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США.
    Директор отделения межкорейских отношений Института Седжон Чон Сончжан (Cheong Seong-chang).
    Южная и Северная Кореи в 2017 году: потепление отношений или война?
    15:39 22.12.2016
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    Южной Корее необходимо путем активного диалога и сотрудничества с КНДР сформировать в руководящем аппарате КНДР реформистскую группировку, считает эксперт.
    Наводнение. Архивное фото
    Более 130 человек погибли в Северной Корее в результате наводнений - ООН
    07:59 12.09.2016
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    Отметим, что разлив реки Туманган в КНДР, вызванный ливнями, привел к сильнейшему за всю историю наводнению. Сильнее всего пострадала провинция Хамгён-Пукто.
    Олимпийские кольца
    Южная Корея исключает возможность совместного проведения ОИ-2018 с КНДР
    15:00 06.01.2015
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    Ранее пресс-секретарь оргкомитета "Пхенчхан-2018" Шин Му Чул и президент организации Чо Янг Хо исключили возможность проведения зимних Олимпийских игр-2018 совместно с Японией.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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