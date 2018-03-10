Военный эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что спецслужбы западных государств внимательно следят за ситуацией в Северной Корее, и об их умении обогащать уран знал бы весь мир, если бы это было правдой.
Избранный президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что его власти недостаточно помогают в урегулировании вопроса с Северной Кореей. По его словам, Китай получил большую прибыль в результате выгодной лишь для него торговли с США.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".