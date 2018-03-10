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    Олимпийский комитет России

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Архивное фото
    Глава Олимпийского комитета РФ принес извинения исполкому МОК
    01:11 06.12.2017
    583Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава МОК Томас Бах утверждает, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков принес свои извинения. В то же время он отказался уточнить, какие именно извинения принес представитель РФ.
    Легкая атлетика. Чемпионат мира. Елена Исинбаева. Архивное фото
    Исинбаева намерена объявить о завершении карьеры
    04:54 14.08.2016
    225Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    По словам главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева хочет провести пресс-конференцию в Рио-де-Жанейро, на которой намерена объявить о завершении карьеры.
    Российская спортсменка позирует фотографам. Архивное фото
    Названа дата проводов сборной РФ на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро
    20:18 24.07.2016
    460Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В пресс-службе Олимпийского комитета России сообщили, что 28 июля из "Шереметьево" отправится большая группа спортсменов. Торжественные проводы состоятся прямо в аэропорту утром перед вылетом.
    Спортивный арбитражный суд (CAS). Архивное фото
    В РФ отреагировали на решение CAS не допустить российских легкоатлетов к ОИ
    16:16 21.07.2016
    1017Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В Олимпийском комитете России расценили критерии, по которым IAAF не допустил российских легкоатлетов к участию во всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, "как дискриминацию".
    Российский флаг. Архивное фото
    Допинг-скандал: Олимпийский комитет России отреагировал на обвинения
    11:57 19.07.2016
    444Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Олимпийский комитет России заявил, что обвинения, которые содержатся в докладе WADA, требуют полноценного расследования. В комитете отметили, что готовы оказать необходимое содействие специалистам антидопингового агентства.
    Томас Бах. Архивное фото
    Глава МОК приветствует резолюцию ООН по автономии спорта
    17:31 03.11.2014
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    Томас Бах в письме, разосланном олимпийским комитетам 205 государств, призвал приложить усилия, направленные на усиление автономии спорта.
    Александр Жуков
    Глава ОКР: победа россиян над командой Украины в матче WSB закономерна
    08:27 01.04.2014
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    Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что сборная России одержала заслуженную победу над командой Украины в первом четвертьфинальном матче Всемирной серии бокса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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