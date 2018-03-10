Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.
Исполком МОК ранее решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, предоставив возможность принимать решение международным спортивным федерациям. Всего комиссия МОК допустила к Играм 271 спортсмена из РФ.
В аэропорту "Шереметьево" состоялись проводы российских олимпийцев на Игры в Рио. Процедура утверждения не завершена еще ни по одному спортсмену, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".