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    Александр Жуков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Архивное фото
    МОК решил пустить спортсменов РФ в Пхенчхан под олимпийским флагом
    08:58 07.12.2017
    380Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков. Архивное фото
    Глава Олимпийского комитета РФ принес извинения исполкому МОК
    01:11 06.12.2017
    583Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Глава МОК Томас Бах утверждает, что глава Олимпийского комитета России Александр Жуков принес свои извинения. В то же время он отказался уточнить, какие именно извинения принес представитель РФ.
    Подготовка Рио-Де-Жанейро к Олимпийским играм
    Стало известно, сколько российских спортсменов допущено к ОИ-2016
    22:12 04.08.2016
    1553Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Исполком МОК ранее решил не отстранять всю сборную России от Игр-2016, предоставив возможность принимать решение международным спортивным федерациям. Всего комиссия МОК допустила к Играм 271 спортсмена из РФ.
    Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (в центре) во время проводов олимпийской сборной России в Рио-де-Жанейро в аэропорту Шереметьево
    В РФ сообщили, сколько российских атлетов одобрили федерации для Олимпиады
    06:57 28.07.2016
    728Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В аэропорту "Шереметьево" состоялись проводы российских олимпийцев на Игры в Рио. Процедура утверждения не завершена еще ни по одному спортсмену, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
    Александр Жуков
    В РФ проведут соревнования для легкоатлетов, которых не пустили на ОИ
    13:24 26.07.2016
    148Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков считает невозможным альтернативу Олимпийским играм, однако уверен, что отдельные соревнования легкоатлетов могут быть проведены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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