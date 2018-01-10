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    Спорт

    Украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга

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    В лаборатории установили наличие в моче спортсмена метилгексанамина - вещества, которое относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.
    Украинский теннисист Юрий Джавякян
    Молодий Буковинец

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Украинский теннисист Юрий Джавякян отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF).

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    Согласно сообщению федерации, в октябре 2017 года украинский теннисист предоставил анализы на допинг в связи с участием в квалификационном соревновании Men's Pro Circuit PTT ITF в Таиланде.

    Образец анализа был отправлен в аналитической лаборатории в канадском Монреале, которая входит в состав Всемирного антидопингового агентства. В лаборатории установили наличие в моче спортсмена метилгексанамина — вещества, которое относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.

    В декабре Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с которым он согласился и принял временное отстранение, отсчет которого начался с 6 января.

    В случае выполнения всех условий отстранения этот период будет зачислен теннисисту в срок будущей дисквалификации.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

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