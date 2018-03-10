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    Международная федерация тенниса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинский теннисист Юрий Джавякян
    Украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга
    09:44 10.01.2018
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    В лаборатории установили наличие в моче спортсмена метилгексанамина - вещества, которое относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.
    Элина Свитолина (Украина)
    Сборные Украины и РФ не будут разводить при жеребьевке Кубка Федерации
    02:52 14.02.2017
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    Жеребьевка плей-офф Мировой группы пройдет во вторник, 14 февраля, а матчи плей-офф пройдут 22-23 апреля. В ITF заявили, что не будут разводить сборные Украины и РФ при жеребьевке.
    Теннис
    ITF дисквалифицировала двух судей за нарушение кодекса организации
    22:14 09.02.2016
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    Cудьи подозреваются в получении взяток от игорных синдикатов в обмен на манипулирование счетом в реальном времени во время матчей на турнирах серии "Фьючерс". В коррупции подозреваются судьи из Казахстана, Турции и Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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