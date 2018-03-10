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    теннис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 82
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    В финале теннисного турнира в Дубае Свитолина сыграет с россиянкой
    20:01 23.02.2018
    245
    В полуфинальном матче одесская теннисистка Элина Свитолина, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер.
    Теннис. Архивное фото
    Украина попала в ТОП-10 самых сильных теннисных государств
    12:05 20.01.2018
    196
    Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то в 2017-м попала в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место.
    Первая ракетка мира напугал зрителей ударом мяча по девочке. Видео
    Первая ракетка мира испугал зрителей ударом мяча по девочке 
    15:07 18.01.2018
    245
    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль чуть не попал мячом по бол-герл (девочке, подающей мячи) во время матча против Леонардо Майера на турнире Australian Open.
    В Австралии зрители начали дразнить стонами теннисистку. Видео
    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки 
    10:13 17.01.2018
    1136
    Во время проведения матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрителей попросили не имитировать крики белорусской спортсменки.
    Серена Уильямс с ее новорожденной дочкой
    Известная теннисистка рассказала, какими невероятно трудными были ее роды
    12:11 11.01.2018
    203
    Роды теннисистки Серены Уильямс оказались невероятно тяжелыми. Врачи приняли решение провести срочное кесарево сечение, потому что у плода замедлилось сердцебиение.
    Украинский теннисист Юрий Джавякян
    Украинского теннисиста отстранили от соревнований из-за допинга
    09:44 10.01.2018
    151
    В лаборатории установили наличие в моче спортсмена метилгексанамина - вещества, которое относится к стимуляторам и запрещено антидопинговой программой.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Первая ракетка Украины купила дом в Англии
    15:59 24.11.2017
    396
    По словам первой ракетки Украины Элины Свитолиной, ей нужно свое место, где хорошо и психологически комфортно, тем более, что в Англии она бывает чаще, чем в других странах, и тренируется там же.
    Финал WTA. Украинка Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прошла групповой этап теннисного турнира в Сингапуре
    16:33 27.10.2017
    347
    Матч украинки Элины Свитолиной с румынкой Симоной Халеп завершился со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась чуть более часа и на протяжении всего этого времени украинка имела заметное преимущество.
    Элина Свитолина
    Свитолина отметила день рождения в Монако
    08:37 13.09.2017
    315
    В Instagram третья ракетка мира и лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина разметила фото, где видно, что она летает на вертолете над княжеством Монако.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина стала третьей ракеткой мира
    10:30 11.09.2017
    209
    Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла третье место в рейтинге WTA, а 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.
    Киевлянка Марта Костюк (справа) в паре с сербкой Ольгой Данилович
    Киевлянка стала чемпионкой в парном разряде юниорского US Open
    06:05 11.09.2017
    141
    В финале юниорского Открытого чемпионата США по теннису киевлянка Марта Костюк в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй.
    Рафаэль Надаль (Испания). Архивное фото
    Надаль стал трехкратным победителем Открытого чемпионата США по теннису
    02:51 11.09.2017
    62
    Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.
    Американская спортсменка Слоан Стивенс. Архивное фото
    Американка Слоан Стивенс одержала победу на US Open
    01:13 10.09.2017
    38
    В финале турнира Слоан Стивенс победила 15-ю ракетку турнира Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Для 24-летней Стивенс, как и для 22-летней Киз, это был первый в карьере финал турнира серии Большого шлема.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    Шарапова проиграла Севастовой в 4 круге Открытого чемпионата США по теннису
    01:03 04.09.2017
    178
    Мария Шарапова уступила Анастасии Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису
    03:31 03.09.2017
    126
    Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под 4-м номером, в третьем круге обыграла американку Шелби Роджерс – 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 32 минуты.
    Матч Свитолиной и Цуренко
    Ошибка судьи на турнире в Цинциннати довела Цуренко до слез 
    10:02 17.08.2017
    391
    Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Украинский теннис в Цинцинати. Свитолина легко разобралась с Цуренко
    08:17 17.08.2017
    157
    Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.
    Леся Цуренко в поединке матча Кубка Федерации по теннису Украина - Австралия
    Украинке Цуренко обыграла россиянку Павлюченкову на старте турнира в Цинциннати
    22:30 14.08.2017
    84
    В первом круге турнира украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. Матч продолжался 2 часа 41 минуту.
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто. Видео
    Победный сет Свитолиной во встрече с Уильямс на турнире в Торонто 
    12:21 11.08.2017
    289
    Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла легенду мирового тенниса Винус Уильямс, и вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA в Торонто.
    Роджер Федерер
    Федерер стал восьмикратным победителем "Уимблдона"
    19:06 16.07.2017
    89
    Как сообщается, в финале соревнования швейцарский теннисист Роджер Федерер нанес поражение представителю Хорватии Марину Чиличу. Результат встречи - 6:3. 6:1, 6:4.
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    Элина Свитолина. Архивное фото
    В финале теннисного турнира в Дубае Свитолина сыграет с россиянкой
    20:01 23.02.2018
    245
    В полуфинальном матче одесская теннисистка Элина Свитолина, первый номер посева, со счетом 6:3, 6:3 победила шестую ракетку турнира немку Ангелику Кербер.
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