Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то в 2017-м попала в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место.
Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла третье место в рейтинге WTA, а 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису.
Испанец Рафаэль Надаль в воскресенье в финале, который прошел в Нью-Йорке, со счетом 6:3, 6:3, 6:4 нанес поражение южноафриканцу Кевину Андерсону (28-й номер посева). На корте соперники провели 2 часа 27 минут.
В финале турнира Слоан Стивенс победила 15-ю ракетку турнира Мэдисон Киз со счетом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 1 минуту. Для 24-летней Стивенс, как и для 22-летней Киз, это был первый в карьере финал турнира серии Большого шлема.
Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
Матч неожиданно начался с того, что Свитолина почти без борьбы проиграла свою подачу, но дальше она выиграла шесть подряд геймов и взяла первый сет. Во втором сете упустив в седьмом гейме свою подачу, Цуренко так и не удалось ее отыграть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Как и планировалось свадьба бывшей первой ракетки мира сербки Аны Иванович и футболиста сборной Германии и английского "Манчестер Юнайтед" Бастиана Швайнштайгера состоялась сразу после окончания чемпионата Европы по футболу во Франции.
Встреча украинских теннисисток Элины Свитолиной и Леси Цуренко на турнире в Цинциннати был полна драматизма. В концовке матча, на втором матчболе мяч после удара Свитолиной ушел в аут, но судья отдал очко Элине, а с ней и победу в матче.
Украинская теннисистка Марта Костюк победила в проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии по теннису среди юниоров. Поединок между украинкой и первой ракеткой соревнований швейцаркой Ребекой Масаровой длился почти два часа.