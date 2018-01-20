наверх
20.01.201815:10
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Украина попала в ТОП-10 самых сильных теннисных государств

    (обновлено: )11501
    Как сообщает пресс-служба Федерации тенниса Украины, если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то в 2017-м попала в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место.
    Теннис. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украина впервые в своей истории попала в Топ-10 лучших теннисных стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации тенниса Украины в социальной сети Facebook.

    В Австралии зрители начали дразнить стонами теннисистку. Видео
    Канал Viral Wave на Youtube
    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки

    "Европейская теннисная Федерация (TENNIS EUROPE) подвела окончательные итоги прошлого года и составила ежегодный рейтинг Наций. Если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то благодаря значительным успехам в 2017-м мы попали в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что общий рейтинг TENNIS EUROPE состоит из четырех зачетов: "Профессиональный теннис", "Юниоры теннис", "Мастерс теннис" и "Теннис на колясках".

    В первой категории Украина оказалась на 14 месте, во второй стала третьей, в третий — не попала в зачете, а в четвертой набрала всего 9 очков, но в целом Украина в рейтинге заняла восьмое место.

    Топ-10 самых сильных теннисных государств:

    Марта Костюк
    twitter.com/ITF_Tennis
    Эффектное сальто украинки после победы на теннисном турнире в Китае

    Франция

    Россия

    Германия

    Чехия

    Испания

    Великобритания

    Италия

    Украина

    Бельгия

    Швейцария

    Ранее сообщалось, что теннисист Александр Долгополов, который является первой ракеткой Украины, выбыл с престижного турнира в Сиднее (Австралия). Долгополов уступил во втором круге итальянцу Фабио Фоньини. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Погибший при перестрелке в Одессе старший лейтенант Сергей Пригарин
    Криминальные войны в Украине
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия...