Украина попала в ТОП-10 самых сильных теннисных государств

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Украина впервые в своей истории попала в Топ-10 лучших теннисных стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерации тенниса Украины в социальной сети Facebook.

"Европейская теннисная Федерация (TENNIS EUROPE) подвела окончательные итоги прошлого года и составила ежегодный рейтинг Наций. Если 2016 год Украина завершила на 13 строчке среди всех стран, представляющих Старый Свет, то благодаря значительным успехам в 2017-м мы попали в топ-10 самых сильных теннисных государств, заняв 8 место", — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий рейтинг TENNIS EUROPE состоит из четырех зачетов: "Профессиональный теннис", "Юниоры теннис", "Мастерс теннис" и "Теннис на колясках".

В первой категории Украина оказалась на 14 месте, во второй стала третьей, в третий — не попала в зачете, а в четвертой набрала всего 9 очков, но в целом Украина в рейтинге заняла восьмое место.

Топ-10 самых сильных теннисных государств:

Франция

Россия

Германия

Чехия

Испания

Великобритания

Италия

Украина

Бельгия

Швейцария

Ранее сообщалось, что теннисист Александр Долгополов, который является первой ракеткой Украины, выбыл с престижного турнира в Сиднее (Австралия). Долгополов уступил во втором круге итальянцу Фабио Фоньини.