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    Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки

    (обновлено: )48401
    Во время проведения матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрителей попросили не имитировать крики белорусской спортсменки.
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    "Леди и джентльмены, пожалуйста, во время розыгрыша не кричите", — обратилась судья на вышке к зрителям, после чего они начали изображать Соболенко с удвоенной силой.

    ​Комментатор в шутку предположили, что судья обращается не к зрителям, а к самой теннисистке.

    "Криков во время розыгрыша действительно много, но они исходят не от фанатов", — сказала первая комментатор.

    "Выглядит так, как будто она адресует это Соболенко", — предположил другой.

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    Как отмечает газета The Sydney Morning Herald, комментаторы, поклонники тенниса и бывшие игроки называют нелепыми звуки, которые во время розыгрыша издает белорусская теннисистка, и призывают Женскую ассоциацию тенниса положить конец крикам.

    "Что-то нужно сделать с ее криками и кряхтеньем на корте", — написал в Twitter бывший теннисист Туд Вудбридж.

    "Уровень шума, выходящий из рта Арины Соболенко во время большинства ударов, совершенно неприемлем. Это наверняка отвлекает Эш Барти. Это портит матч", — написал ведущий Адам Уайт.

    Сама Барти, которая в итоге обыграла Соболенко, была явно недовольна тем, что ее соперницу дразнят. В интервью после матча она отметила, что быстро привыкла к крикам соперницы.

    "Думаю, если что-то настолько незначительное раздражает вас, то это само по себе куда более серьезная проблема", — заявила она.

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