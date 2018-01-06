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    Спорт

    Определены соперницы финала теннисного турнира в Окленде

    (обновлено: )62
    Теннисистка из Дании Каролина Возняцки прошла в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, где она сразится с немкой Юлией Гёргес (2-й номер посева).
    Теннис
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

    В полуфинальном мачте Возняцки, являющаяся первой ракеткой соревнований, обыграла американку Сашу Викери со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

    В финале турнира Возняцки сыграет с немкой Юлией Гёргес (2-й номер посева).

    Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов. 

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