Определены соперницы финала теннисного турнира в Окленде

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Датчанка Каролина Возняцки пробилась в финал теннисного турнира в новозеландском Окленде, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

В полуфинальном мачте Возняцки, являющаяся первой ракеткой соревнований, обыграла американку Сашу Викери со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В финале турнира Возняцки сыграет с немкой Юлией Гёргес (2-й номер посева).

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.