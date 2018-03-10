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    Эшли Барти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    10:13 17.01.2018
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    Во время проведения матча Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне между Эшли Барти и Ариной Соболенко зрителей попросили не имитировать крики белорусской спортсменки.
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    02:28 12.02.2017
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    Матч украинки Элины Свитолиной и австралийки Эшли Барти завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Счет после первого дня матча 2:0 в пользу сборной Украины.
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