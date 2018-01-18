наверх
18.01.201817:59
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Видео

    Первая ракетка мира испугал зрителей ударом мяча по девочке

    (обновлено: )203
    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль чуть не попал мячом по бол-герл (девочке, подающей мячи) во время матча против Леонардо Майера на турнире Australian Open.
    Канал Australian Open TV на Youtube

    Судя по реакции зрителей, они подумали, что мяч попал по девочке, однако в ролике видно, что она успела отклониться. Надаль выяснил, все ли в порядке с бол-герл, на что она отреагировала радостным смехом.

    Смотрите также: Во время теннисного матча в Австралии зрители имитировали стоны спортсменки

    В комментариях один из пользователей отметил, что "был бы счастлив", если первая ракетка мира попал по нему. Другой раскритиковал теннисиста за то, что он хотя бы не обнял девочку.

    Надаль в итоге обыграл Майера в трех сетах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших