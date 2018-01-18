Первая ракетка мира испугал зрителей ударом мяча по девочке

Судя по реакции зрителей, они подумали, что мяч попал по девочке, однако в ролике видно, что она успела отклониться. Надаль выяснил, все ли в порядке с бол-герл, на что она отреагировала радостным смехом.

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В комментариях один из пользователей отметил, что "был бы счастлив", если первая ракетка мира попал по нему. Другой раскритиковал теннисиста за то, что он хотя бы не обнял девочку.

Надаль в итоге обыграл Майера в трех сетах.