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    Свитолина драматично проиграла в Мадриде

    (обновлено: )145
    Матч длился 2 часа 16 минут. Украинка выиграла первый сет - 6:2. Однако во второй партии испанка при поддержке родной публики билась за каждый мяч, и сумела довести дело до тай-брейка, а в результате - и до победы в партии - 7:6 (7:3).
    Элина Свитолина. Архивное фото
    REUTERS Toby Melville

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла трехсетовом поединке 25-й ракетке планеты Карле Суарес-Наварро из Испании во втором круге теннисного турнира WTA в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.

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    Матч длился 2 часа 16 минут. Украинка выиграла первый сет — 6:2. Однако во второй партии разразилась настоящая драма — испанка при поддержке родной публики билась за каждый мяч, и, даже несмотря на обидное падение и вероятность травмы, сумела довести дело до тай-брейка, а в результате — и до победы в партии — 7:6 (7:3).

    В третьей решающей партии соперницы вначале брали свои геймы, однако испанке удалось сделать брейк в девятом гейме, и при счете 5:4 она подавала на матч. Свитолина на сверхусилиях отыграла четыре матчбола, но пятая попытка для Суарес-Наварро оказалась решающей — она проходит в третий круг соревнований. Карла Суарес-Наварро (Испания) — Элина Свитолина (УКРАИНА) — 2:6, 7:6, 6:4

    Это была седьмая встреча Свитолиной и Суарес-Наварро на турнирах WTA. До сих пор соотношение побед было равным — 3-3, однако теперь преимущество на стороне испанки.

    Ранее сообщалось, что шестая ракетка турнира Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Штутгарте за 2 часа 17 минут победила сеянную под третьим номером украинку Элину Свитолину со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

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