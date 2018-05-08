Свитолина драматично проиграла в Мадриде

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина проиграла трехсетовом поединке 25-й ракетке планеты Карле Суарес-Наварро из Испании во втором круге теннисного турнира WTA в Мадриде, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч длился 2 часа 16 минут. Украинка выиграла первый сет — 6:2. Однако во второй партии разразилась настоящая драма — испанка при поддержке родной публики билась за каждый мяч, и, даже несмотря на обидное падение и вероятность травмы, сумела довести дело до тай-брейка, а в результате — и до победы в партии — 7:6 (7:3).

В третьей решающей партии соперницы вначале брали свои геймы, однако испанке удалось сделать брейк в девятом гейме, и при счете 5:4 она подавала на матч. Свитолина на сверхусилиях отыграла четыре матчбола, но пятая попытка для Суарес-Наварро оказалась решающей — она проходит в третий круг соревнований. Карла Суарес-Наварро (Испания) — Элина Свитолина (УКРАИНА) — 2:6, 7:6, 6:4

Это была седьмая встреча Свитолиной и Суарес-Наварро на турнирах WTA. До сих пор соотношение побед было равным — 3-3, однако теперь преимущество на стороне испанки.

Ранее сообщалось, что шестая ракетка турнира Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Штутгарте за 2 часа 17 минут победила сеянную под третьим номером украинку Элину Свитолину со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.