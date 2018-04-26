Свитолина вышла в 1/4 теннисного турнира в Штутгарте

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте.

Призовой фонд турнира превышает 750 тысяч долларов.

Свитолина (3-я сеяная) во втором раунде встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая при счете 6:2, 1:6, 2:3 отказалась от продолжения борьбы.

Следующей соперницей Свитолиной будет француженка Каролин Гарсия (6).

Накануне сообщалось, что участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады — Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.