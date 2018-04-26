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    Свитолина вышла в 1/4 теннисного турнира в Штутгарте

    (обновлено: )29
    Сообщается, что Свитолина во втором раунде теннисного турнира в немецком Штутгарте встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая при счете 6:2, 1:6, 2:3 отказалась бороться.
    Элина Свитолина
    twitter.com/WTA

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в немецком Штутгарте.

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    Призовой фонд турнира превышает 750 тысяч долларов.

    Свитолина (3-я сеяная) во втором раунде встречалась с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая при счете 6:2, 1:6, 2:3 отказалась от продолжения борьбы.

    Следующей соперницей Свитолиной будет француженка Каролин Гарсия (6).

    Накануне сообщалось, что участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады — Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.

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