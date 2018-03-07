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    Свитолина рассталась с женихом-британцем

    (обновлено: )35901
    Меценат известной украинской теннисистки Элины Свитолиной сообщил о том, что сердце звезды мирового тенниса свободно, она рассталась со своим женихом.
    Элина Свитолина в Киеве
    Элина Свитолина, instagram

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Лучшая теннисистка Украины, четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассталась со своим женихом, игроком в крикет из Великобритании Рисом Топли. 

    О разрыве сообщил меценат Свитолиной Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

    "Сердце Элины Свитолиной свободно. Рис Топли, прости пожалуйста, но ты ло@ара. Это шутейно, не зло. Такую невесту упустил. Всему учить Вас, молодых, надо-:)) Ну что, горячие украинские парни? Вперед? Адреса, пароли, телефоны у меня. Но не дам. Сами ройте.", — написал Сапронов.

    Sapronov Yuri, facebook
    Элина Свитолина с бывший женихом

    Об отношениях спортивной пары стало известно в июле 2017 года, они познакомились в спортзале.

    Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Tie Break Tens в Нью-Йорке с призовым фондом $250 тыс

     

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