Свитолина рассталась с женихом-британцем

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Лучшая теннисистка Украины, четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассталась со своим женихом, игроком в крикет из Великобритании Рисом Топли.

О разрыве сообщил меценат Свитолиной Юрий Сапронов на своей странице в Facebook.

"Сердце Элины Свитолиной свободно. Рис Топли, прости пожалуйста, но ты ло@ара. Это шутейно, не зло. Такую невесту упустил. Всему учить Вас, молодых, надо-:)) Ну что, горячие украинские парни? Вперед? Адреса, пароли, телефоны у меня. Но не дам. Сами ройте.", — написал Сапронов.

Sapronov Yuri, facebook Элина Свитолина с бывший женихом

Об отношениях спортивной пары стало известно в июле 2017 года, они познакомились в спортзале.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Tie Break Tens в Нью-Йорке с призовым фондом $250 тыс