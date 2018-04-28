Свитолина проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Штутгарте

KARIM SAHIB / AFP

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Француженка Каролин Гарсия вышла в полуфинал теннисного турнира в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

Шестая ракетка турнира Гарсия в четвертьфинале за 2 часа 17 минут победила сеянную под третьим номером украинку Элину Свитолину со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

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Следующей соперницей Гарсии будет американка Коко Вандевеге, выбившая из борьбы первую ракетку мира румынку Симону Халеп.

Напомним, на днях участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.