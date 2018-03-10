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    судьи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    В Киеве начал работу ХV съезд судей
    Судей по весне считают. Проходит судьбоносный съезд служителей Фемиды
    16:48 05.03.2018
    628Судебная и конституционная реформы в Украине
    В Киеве начал работу ХV съезд судей, на котором судьи должны избрать новый Совет судей Украины, а также добрать членов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Остается открытым вопрос: действительно ли выберут независимых кандидатов.
    Людмила Волкова
    В Украине известная судья отказалась от своей должности
    14:50 22.02.2018
    416Судебная и конституционная реформы в Украине
    По информации СМИ, наиболее активная украинская судья, член Высшего совета правосудия Людмила Волкова решила заняться юридической практикой в частной сфере.
    Главный арбитр ударил игрока, а затем удалил его с поля во Франции
    Во Франции судья ударил футболиста "Нанта" и удалил его с поля 
    09:26 15.01.2018
    735
    Арбитр матча чемпионата Франции "Нант" - "ПСЖ" Тони Шапрон ударил игрока хозяев Диего Карлоса, а затем показал ему красную карточку. Как сообщают СМИ, инцидент произошел в концовке встречи.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    В НАБУ озвучили подозрение судье Высшего админсуда
    12:53 15.12.2017
    69Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По версии следствия, судья указал недостоверную информацию в декларациях за 2015 и 2016 годы. У членов его семьи есть две квартиры в центре Киева, а он их не показал в декларации.
    Высший совет правосудия
    В Украине уволили судью за лишение водительских прав активистов "Автомайдана"
    12:02 15.12.2017
    1082
    По информации пресс-службы Высшего совета правосудия, основанием для увольнения судьи стало лишение водительских прав трех активистов "Автомайдана".
    Грузинский футбольный судья Илия Тугуши
    Футбольный судья найден мертвым в Грузии
    11:36 07.12.2017
    295
    Члены семьи в эфире грузинских телекомпаний выразили уверенность, что судья был убит. По их словам, несколькими днями ранее к ним приходили некие люди с угрозами.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Лукаш: почему у Порошенко было грустное лицо?
    07:18 13.11.2017
    3720
    Бывший министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что результаты работы новых судей Верховного суда скоро ощутит именно команда "реформаторов".
    Марш нечести в Киеве
    Марш "неЧести" в Киеве: переодетые активисты пикетировали АП 
    12:42 13.09.2017
    590
    В Киеве в среду, 13 сентября, под Администрацией президента прошла акция протеста "Марш неЧести в мантиях". Подробнее смотрите в фоторепортаже РИА Новости Украина.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Генпрокуратура направила в суд 99 обвинительных актов против крымских судей
    22:23 01.06.2017
    239Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, Генпрокуратурой в суд направлено 99 обвинительных актов в отношении судей АР Крым и города Севастополя, которые подозреваются в государственной измене.
    Когда утро не задалось. Французский регбист избил судью прямо во время матча. Видео
    Когда утро не задалось. Французский регбист избил судью прямо во время матча 
    03:45 01.05.2017
    201
    Игрок команды из Сент-Эстева ударил судью в матче юниорского кубка Франции по регби против команды Тулузы. Арбитр показал игроку желтую карточку. В ответ регбист ударил судью в челюсть.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    По делу Януковича назначен новый судья
    15:30 27.04.2017
    214Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По информации СМИ, по делу против экс-президента Виктора Януковича о госизмене определен новый боковой судья в коллегии, Константин Васалатий.
    Пьерлуиджи Коллина на конгрессе ФФУ. Архивное фото
    Итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина возглавил судейский комитет ФИФА
    20:43 20.01.2017
    49
    Пьерлуиджи Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина.
    Роман Сущенко
    Главные за вчера: Сущенко, кастинг губернаторов, темное будущее ЕС
    07:11 04.10.2016
    654Задержание украинских журналистов в РФ
    Задержание в РФ украинского журналиста, список претендентов на пост главы Харьковской ОГА, референдум в Венгрии и другие события в эфире ГС прокомментировал политолог Кирилл Молчанов.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокурор не сможет задержать судью-преступника без нового закона - эксперт
    01:24 04.10.2016
    65Судебная и конституционная реформы в Украине
    По настоянию президента на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть закон о Высшем совете правосудия. Почему этот закон так важен для главы государства пояснил в эфире ГС адвокат Маркиян Галабала.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Украинский парламентаризм балансирует перед падением в бездну - Золотарев
    19:50 01.10.2016
    2587Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, "оптовое" голосование по увольнению судей в четверг стало настоящим позором Верховной Рады восьмого созыва.
    Руслан Бортник
    Бортник: голосованием в ВР судей попросту запугивали
    16:42 30.09.2016
    224
    Заседание ВР, посвященное увольнение судей, преследовало две цели: первая - завершить "очищение" судебной системы, вторая - запугать судей, сделать их более управляемыми, заявил политолог Руслан Бортник.
    Москаль: над Радой всегда должен висеть топор роспуска
    Москаль: над Радой всегда должен висеть "топор роспуска" 
    10:14 30.09.2016
    210
    По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.
    Национальная полиция Украины
    Силовики будут задерживать судей-преступников без разрешения ВР - Галабала
    21:07 26.09.2016
    309Судебная и конституционная реформы в Украине
    Адвокат Маркиян Галабала в эфире ГС заявил, что привлечением к дисциплинарной ответственности судей будет заниматься исключительно Высший совет правосудия в случае его создания.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    ГПУ подозревает в госизмене более 300 крымских судей
    14:06 16.09.2016
    157Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По заявлению народного депутата Георгия Логвинского, "триста двадцать семь крымских судей могут сесть в тюрьму на срок от 10 до 15 лет" по подозрению в госизмене.
    Молоток судьи
    Правосудие распущено и продано - судьи сбегают с работы
    16:07 10.09.2016
    3366Судебная и конституционная реформы в Украине
    Судьи массово увольняются, а это значит, что в скором времени добиться правосудия будет проблематично: решений и приговоров придется ждать годами – даже по самым элементарным делам.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Киеве начал работу ХV съезд судей
    Судей по весне считают. Проходит судьбоносный съезд служителей Фемиды
    16:48 05.03.2018
    628
    В Киеве начал работу ХV съезд судей, на котором судьи должны избрать новый Совет судей Украины, а также добрать членов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Остается открытым вопрос: действительно ли выберут независимых кандидатов.
    Людмила Волкова
    В Украине известная судья отказалась от своей должности
    14:50 22.02.2018
    416
    По информации СМИ, наиболее активная украинская судья, член Высшего совета правосудия Людмила Волкова решила заняться юридической практикой в частной сфере.
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