В Киеве начал работу ХV съезд судей, на котором судьи должны избрать новый Совет судей Украины, а также добрать членов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Остается открытым вопрос: действительно ли выберут независимых кандидатов.
Пьерлуиджи Коллина сменил на посту главы судейского комитета испанца Анхеля Марию Вильяра, который ранее был исполняющим обязанности президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после отстранения Мишеля Платини и до выборов Александра Чеферина.
По настоянию президента на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть закон о Высшем совете правосудия. Почему этот закон так важен для главы государства пояснил в эфире ГС адвокат Маркиян Галабала.
Заседание ВР, посвященное увольнение судей, преследовало две цели: первая - завершить "очищение" судебной системы, вторая - запугать судей, сделать их более управляемыми, заявил политолог Руслан Бортник.
По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Киеве начал работу ХV съезд судей, на котором судьи должны избрать новый Совет судей Украины, а также добрать членов в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Остается открытым вопрос: действительно ли выберут независимых кандидатов.
По словам главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, "над украинским парламентом всегда должен висеть топор роспуска". По его мнению, в настоящее время парламент прекрасно понимает, что роспуска не будет, поэтому такое отношение.